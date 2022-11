Home

27 Novembre 2022

”Terme del Corallo. Anteprima dei lavori di ricerca”, incontro online aperto alla cittadinanza. Come partecipare

“Terme del Corallo. Anteprima dei lavori di ricerca”, incontro online mercoledì 30 novembre alle ore 17

Livorno, 27 novembre 2022 – ”Terme del Corallo. Anteprima dei lavori di ricerca” è il titolo dell’incontro, aperto alla cittadinanza, che si terrà mercoledì 30 novembre alle ore 17 in modalità online.

L’evento, patrocinato dal Comune di Livorno e dal Rotary Club Livorno, permetterà di presentare in anteprima le ricerche sul complesso termale; si tratta di studi in corso da un anno condotti in vista della realizzazione nel giugno prossimo di un convegno, i cui interventi si concretizzeranno poi in un volume.

La pubblicazione raccoglierà saggi diversi che metteranno a confronto la realtà attuale delle Terme del Corallo, attraverso scatti fotografici che; ne descrivano la sua natura di rudere con la memoria storica ed artistica che ha distinto il complesso termale nel corso degli anni in cui è stato progettato, realizzato, vissuto e abbandonato.

L’appuntamento, è curato da Eleonora Guzzo (architetto e ricercatrice); Elisa Favilli (storica dell’arte e ricercatrice); Sara Taglialagamba (ricercatrice all’Università degli Studi di Urbino), registrerà l’intervento di studiosi, esperti, autorità, in merito alla storia, al valore culturale ed identitario del complesso monumentale dello Stabilimento delle Acque della Salute.

Questo il link per partecipare all’incontro:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcofuqvqjIpEte0bJZfRHQF3Ad686Kc7HCD

