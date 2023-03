Home

Terme del Corallo e Cantiere Orlando due gioielli che stanno tornando a nuova vita (Foto)

25 Marzo 2023

Livorno 25 marzo 2023

Terme del Corallo e Cantiere Orlando due gioielli che stanno tornando a nuova vita, ecco come procedono i lavori di restauro

Le parole del sindaco di Livorno Luca Salvetti dopo il sopralluogo

“Luoghi della città che stiamo facendo rinascere.

In queste ore abbiamo potuto ammirare il risultato della prima fase di interventi per il restauro delle Terme del Corallo e, poco prima, il lavoro di recupero quasi ultimato alla palazzina dell’orologio dell’antico cantiere navale e alla bellissima statua di Luigi Orlando restituita.

Per le Terme la Sala della mescita diventerà il primo luogo espositivo nel percorso degli Uffizi al mare per i quali a giugno sigleremo l’intesa con Regione, Sovrintendenza e Museo degli Uffizi. Per la struttura dell’ex cantiere c’è invece il futuro da spazio pubblico ritrovato dove raccontare la storia della città e da piazza tutta nuova che apre il nostro bellissimo lungo mare”.

LE TERME DEL CORALLO

IL CANTIERE ORLANDO

