7 Dicembre 2024

Terme del Corallo, Giani a Livorno per l’inaugurazione del Salone della Mescita

Livorno 7 dicembre 2024 Terme del Corallo, Giani a Livorno per l’inaugurazione del Salone della Mescita

Le antiche Terme del Corallo stanno tornando a splendere. Oggi, sabato 7 dicembre, alle 15 verrà inaugurato il Salone della Mescita, dopo che i lavori di restauro, iniziati nel luglio del 2022, si sono conclusi nelle scorse settimane.

L’ex stabilimento termale che sorge a poche decine di metri dalla Stazione ferroviaria sta tornando a nuova vita. Domani, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, oltre che del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, saranno presentati i lavori conclusi che erano previsti dal primo lotto per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dello storico complesso compreso tra via Ugo Foscolo e via degli Acquedotti, significativo esempio di architettura in stile liberty.

Alla cerimonia, con Giani e Salvetti, ci saranno i rappresentanti istituzionali del territorio e del sistema artistico e dei beni culturali della Toscana.