Termina lo stage per due studentesse, Confcommercio: “Volenterose e competenti. Con queste ragazze il futuro ci appare piu’ roseo”

12 Luglio 2021

Confcommercio e le stagiste.

Terminata l’esperienza per due studentesse del colombo-vespucci, mentre le diplomate continueranno ancora diverse ore

“Volenterose e competenti. Con queste ragazze il futuro ci appare piu’ roseo”

Livorno 12 luglio 2021

Si è concluso oggi in Confcommercio Livorno lo stage con due studentesse della Vespucci-Colombo con indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing.

Chiara Botrini e Alice Bonomi hanno passato due settimane nella sede principale dell’associazione di categoria dove hanno avuto modo di entrare nel vivo del lavoro della struttura.

“E’ quasi incredibile quanto queste due giovani siano riuscite a fare in così poco tempo” afferma il direttore Confcommercio Federico Pieragnoli.

“Hanno partecipato a riunioni per progetti di marketing territoriale, hanno completato una simulazione per la richiesta di domanda di contributi comprensiva di business plan su Toscana Muove, hanno visto come funziona il nostro ufficio pratiche per l’assistenza alle imprese, hanno effettuato decine di telefonate per coinvolgere i ristoratori in un evento di settembre”.

“Ma non solo: in così poco tempo sono riuscite anche ad aiutare efficacemente i vari uffici della struttura, terminando l’inserimento dati in un protocollo della segreteria, ultimando un database per il settore formazione, registrando nuovi associati sul gestionale aziendale e effettuata una verifica dell’estratto conto bancario.

La loro preparazione, mi dice lo staff, è davvero eccellente.

Di queste ragazze è inoltre ammirevole la versatilità, lo spirito di adattamento e la consapevolezza”.

In Confcommercio sono attualmente attive anche le stagiste del progetto Operatore Turistico Sportivo.

“In questi caso – spiega la presidente Francesca Marcucci – si tratta di formazione dedicata a diplomati inoccupati finanziata dal POR FSe Toscana 2014-2020 per una figura tecnico professionale della progettazione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio orientata al turismo sportivo, uno dei cardini su cui si vorrebbe incentrare ripresa destagionalizzazione del turismo costiero. Il corso fa capo a CAT Confcommercio Pisa e ha trovato spazio per gli stage anche a Livorno grazie alla nostra associazione Confsport Confcommercio, interessata a figure di questo tipo per il prossimo futuro. Lo stage ha una durata di 240 ore di stage. ” Per adesso le due ragazze stanno progettando due eventi sportivi che avranno luogo nel primo autunno. Sono due eventi che ci stanno molto a cuore. Per altro uno di questi era in programma per il 2020 ed è stato rimandato causa Covid. Non svelo niente perché presto Confsport farà due conferenze stampa di presentazione”.

