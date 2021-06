Home

Cronaca

Terminato il servizio di navetta gratuita verso l’Hub vaccinale. Attivo il servizio notturno di CTT

Cronaca

16 Giugno 2021

Terminato il servizio di navetta gratuita verso l’Hub vaccinale. Attivo il servizio notturno di CTT

Livorno 16 giugno 2021

Terminato il servizio di navetta gratuita dalla Stazione ferroviaria all’hub vaccinale presso il Modigliani Forum, a Porta a Terra.

Da oggii, mercoledì 16 giugno, la navetta non è più disponibile.

Continuano, ovviamente, le vaccinazioni al Modigliani Forum.

La navetta, messa a disposizione da CTT Nord grazie al contributo economico del Comune di Livorno, ha fatto servizio mattina e pomeriggio tutti i giorni (anche i festivi) a partire dal 2 aprile.

Il servizio era stato prorogato una prima volta fino al 31 maggio, e successivamente fino al 15 giugno.

“Ringrazio il presidente di CTT Filippo Di Rocca insieme a tutto il personale dell’Azienda – dichiara l’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello – per aver predisposto questo importante servizio che ha agevolato tanti cittadini che non dispongono di mezzi privati o non sono in condizione di guidare.

Adesso il servizio navetta cessa, ma la maggior parte delle persone più anziane è già vaccinata”.

“Voglio anche segnalare – prosegue Giovanna Cepparello – che dallo scorso venerdì 11 giugno è attivo il servizio estivo notturno di CTT. Un bel segnale per la città che torna a vivere, visto che l’anno scorso, a causa del lungo lockdown, non era stato possibile realizzare l’iniziativa”.

Le due circolari, la A e la B, coprono larga parte della città, una in senso orario e l’altra in senso antioriario, con una corsa ogni 35 minuti per ciascuna linea, a partire dalle ore 20.30 fino alla mezzanotte (il venerdì e il sabato fino all’una).

Il percorso rappresenta un misto fra le linee 1, Lam rossa e linea 8: dalla Stazione passando per viale Carducci vengono percorsi tutti i viali a mare fino ad Ardenza mare, per poi ritornare indietro verso la Stazione da terra, passando dalle vie e dalle piazze centrali.

Sono quindi coperte tutte le zone della “movida”, sia sul mare che in centro.

Un servizio utile anche per chi si trova a Livorno per lavoro, e può usufruire dei mezzi pubblici oltre l’orario consueto. Inoltre, il servizio estivo di CTT prevede che le linee 16 e 18 prolunghino il percorso fino ad Ardenza mare.



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin