Home

Cronaca

Termosifoni accesi 6 ore fino a fine mese, Salvetti mette in guardia sui rincari

Cronaca

22 Ottobre 2021

Termosifoni accesi 6 ore fino a fine mese, Salvetti mette in guardia sui rincari

Fino alla fine del mese consentita l’attivazione del riscaldamento non oltre le 6 ore giornaliere

Il Sindaco mette in guardia sui rincari

Livorno 22 ottobre 2021

In vista della stagione invernale, e in considerazione che alcuni cittadini hanno evidenziato situazioni di disagio, ricordiamo che a Livorno, collocata nella zona D del territorio italiano in base al DPR n.74 del 2013, è possibile attivare gli impianti termici fino ad un massimo di 6 ore giornaliere, senza necessaria ordinanza del Sindaco, così come previsto dall’art.4 comma 3 del DPR n.74 del 16.04.2013, al di fuori del periodo 1° novembre – 15 aprile in caso di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio.

Tale decisione è demandata direttamente al proprietario, all’amministratore o al terzo responsabile dell’impianto.

La temperatura non deve superare i 20 gradi per gli edifici civili.

Dal primo novembre invece, e fino al 15 aprile, i riscaldamenti potranno rimanere accesi fino a 12 ore al giorno.

Il Sindaco invita la cittadinanza al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile azione atta al contenimento dei consumi energetici, compresa la riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche.

Da tenere presente che quest’anno si avranno dei rincari importanti sulle bollette del gas per effetto di aumenti sulla materia prima e che pertanto la gestione avrà forti ripercussioni sull’equilibrio economico delle famiglie.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin