Termovalorizzatore Aamps, Torselli (FdI): “Inutile spengere un impianto che funziona per fare un salto nel buio”

27 Gennaio 2023

Termovalorizzatore Aamps, Torselli (FdI): “Inutile spengere un impianto che funziona per fare un salto nel buio”

Livorno 27 gennaio 2023

Le dichiarazioni del capogruppo Fratelli d’Italia in Regione Francesco Torselli dopo l’incontro con i vertici Aamps

“La soluzione paventata dal sindaco di Livorno Luca Salvetti di chiudere l’impianto di termovalorizzazione di Aamps è una soluzione che non è al passo con i tempi

Apprendiamo oggi dal nostro sopralluogo fatto in azienda e dall’incontro con l’Amministratore Unico Raphael Rossi e dal Direttore Raffaele Alessandri che in realtà, visto quanto costa oggi l’energia e che nei prossimi anni non tornerà a quello dell’ante concordato, con questi costi, l’impianto di Livorno, ovviamente rinnovato ed adeguato all’attuale normativa è una soluzione virtuosa per la città.

E’ un impianto che va adeguato ma è un impianto che può tranquillamente (e lo dice la società) rimanere in vita e continuare a funzionare su Livorno

Per fare questo servono due cose:

1 – che la Regione Toscana alla svelta dica quali sono le prescrizioni alle quali l’impianto deve essere adeguato. Ad oggi non c’è stata risposta

2 – Che la Regione Toscana presenti un piano dei rifiuti perchè ad oggi a livorno non si sa spegnendo questo impianto se ne nascerà un altro, se nascerà dove nascerà, perchè la Regione non ha un piano dei rifiuti

E’ inutile spengere un impianto che funziona per fare un salto nel buio. Potrebbe avere un senso spengerlo se la Regione Toscana avesse un piano adeguato, ma il piano non ce l’ha

La Regione Toscana è sempre in ritardo, noi solleciteremo con un atto politico che venga data una risposta a Livorno e ai livornesi”

