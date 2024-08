Terrazza Mascagni nuovo dormitorio pubblico, risposta rapida e decisa di Salvetti

Home

1 Agosto 2024

Il Sindaco di Livorno Luca Salvetti Interviene per Ripristinare l’Ordine alla Terrazza Mascagni

Salvetti si è prontamente mosso per affrontare un problema di ordine pubblico segnalato da alcuni cittadini riguardo alla Terrazza Mascagni. La storica terrazza, famosa per i suoi giardini e la vista sul mare, è diventata recentemente un dormitorio per alcune persone extracomunitarie, che utilizzavano le folte piante di tamerici e le siepi come riparo per dormire, mangiare e fare i propri bisogni.

Salvetti ha dichiarato alla nostra redazione di aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti l’uso improprio degli spazi pubblici alla Terrazza Mascagni. In risposta a queste segnalazioni, è stata mobilitata la polizia municipale per verificare la situazione. Dopo un controllo approfondito, le segnalazioni dei cittadini sono risultate fondate.

Per risolvere il problema e ripristinare il decoro urbano, l’amministrazione comunale ha avviato immediatamente la potatura delle tamerici, eliminando così i nascondigli utilizzati dalle persone per dormire. Questo intervento fa parte di un piano più ampio per garantire che la Terrazza Mascagni rimanga un luogo sicuro e piacevole per tutti i cittadini e i visitatori.

Il sindaco Salvetti ha ribadito l’importanza di mantenere gli spazi pubblici puliti e ordinati e ha assicurato che l’amministrazione continuerà a monitorare la situazione per prevenire ulteriori episodi simili in futuro.

La risposta rapida e decisa del sindaco dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e nel preservare il decoro urbano di Livorno.

Di seguito alcuni resti di giacigli abbandonati e del taglio delle tamerici

