Terrazza Mascagni tra sport, arte e sorrisi: Livorno accoglie l’ultima tappa dello Spazi Civici Tour 2025

15 Giugno 2025

Livorno 15 giugno 2025

Un sabato da ricordare, pieno di luce, musica e movimento. È quello andato in scena il 14 giugno 2025 alla Terrazza Mascagni, dove si è svolta l’ultima tappa dello Spazi Civici Tour 2025, il grande viaggio nazionale che ha attraversato l’Italia per promuovere partecipazione, socialità e benessere attraverso sport, arte e inclusione.

Il progetto, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con Sport e Salute, ha trasformato per un giorno la Terrazza – autentico simbolo cittadino – in un vivace villaggio multidisciplinare a cielo aperto. Una vera festa della comunità che ha coinvolto bambini, adolescenti, famiglie e associazioni, offrendo loro l’opportunità di sperimentare attività sportive, laboratori artistici, danza e momenti di condivisione intergenerazionale.

La città accoglie lo sport come spazio di comunità

Quello di Livorno è stato un appuntamento speciale non solo per la bellezza del luogo, affacciato sul mare e simbolo dell’anima accogliente e dinamica della città, ma anche per la ricchezza delle attività proposte e la partecipazione attiva di numerose realtà associative.

Tra le organizzazioni protagoniste del tour, presenti a Livorno con entusiasmo e proposte coinvolgenti, ci sono state la Polisportiva Monteserra, ASD Rugby Cecina, ASD Move Out, CSI Play Sport SSD, ASD Silvia Tremolada Onlus e ASD Black Yeti, tutte già coinvolte nel progetto nazionale “Spazi Civici di Comunità”. Insieme a loro, tante altre associazioni e società sportive livornesi e toscane hanno contribuito a costruire una giornata inclusiva, allegra e altamente partecipata.

Il cuore dell’iniziativa è stato proprio questo: riportare i giovani – e non solo – in spazi pubblici vissuti, restituendo valore alla dimensione comunitaria attraverso lo sport e la creatività. E in questo, Livorno si è dimostrata una tappa perfetta, pronta ad accogliere e rilanciare lo spirito del tour.

Andrea Minguzzi ospite d’eccezione tra i ragazzi

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la presenza di Andrea Minguzzi, campione olimpico di lotta greco-romana e oggi membro del team “Illumina” di Sport e Salute. Con la sua disponibilità e il suo entusiasmo, Minguzzi ha partecipato attivamente alle attività, incontrando i giovani, raccontando la sua esperienza sportiva e sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita e inclusione.

La sua testimonianza diretta, unita alla sua capacità di mettersi in gioco accanto ai ragazzi, ha dato ancora più forza al messaggio dell’iniziativa: lo sport è di tutti, ed è nei luoghi comuni – come una piazza o una terrazza affacciata sul mare – che può generare il cambiamento più autentico.

Un grande finale con lo sguardo al futuro

Con la tappa di Livorno si conclude simbolicamente il percorso dello Spazi Civici Tour 2025, un cammino che ha toccato città grandi e piccole, portando ovunque un messaggio chiaro: i luoghi di vita, di sport, di arte e cultura devono essere spazi aperti, accessibili, vissuti da tutti e tutte.

Il successo della giornata labronica non è stato solo nei numeri – centinaia i partecipanti – ma nella qualità dell’esperienza vissuta, nella gioia condivisa, nei sorrisi dei bambini e nella collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La Terrazza Mascagni, con il suo inconfondibile scacchiere affacciato sul mare, ha offerto lo scenario ideale per chiudere il tour, dimostrando ancora una volta che Livorno è una città viva, pronta ad accogliere sfide nuove e a valorizzare ogni spazio come luogo di incontro e crescita comune

