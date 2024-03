Home

9 Marzo 2024

Livorno 9 marzo 2024 – Terrazza Mascagni, via i lampioni provvisori, tornano i candelabri

Sono in corso i lavori, predisposti dall’Amministrazione comunale, per ripristinare l’illuminazione pubblica della Terrazza Mascagni.

È in via di ultimazione l’installazione del secondo candelabro intorno al Gazebo, e a seguire si interverrà sul terzo.

Tra martedì e mercoledì della prossima settimana sarà ripristinato anche il quarto candelabro, quello che si trova un po’ più distante dal Gazebo, verso l’Acquario.

In seguito alle ricognizioni effettuate dai tecnici, i vecchi candelabri erano stati valutati a rischio caduta, e per tale motivo all’inizio della scorsa estate erano stati messi in sicurezza. I vecchi pali erano stati mantenuti, mentre le parti superiori (con il relativo sistema illuminante) erano state rimosse e sostituite con una soluzione provvisoria, in attesa della realizzazione di candelabri identici agli originali.

Adesso i nuovi pali e le nuove luci sono pronti, e il sistema di illuminazione viene ripristinato, in modo da assicurare la sicurezza e riportare la Terrazza agli standard di bellezza ai quali la cittadinanza è abituata.

A lavori finiti, l’aspetto dei candelabri sarà tale e quale a come si presentava prima dell’intervento di messa in sicurezza.

