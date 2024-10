Home

10 Ottobre 2024

“Terremoti continui a Stagno, lungo l’Aurelia non si dorme più, la notte si salta nel letto”

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 10 ottobre 2024 – “Terremoti continui a Stagno, lungo l’Aurelia non si dorme più, la notte si salta nel letto”

Via Aurelia a Stagno: cittadini esasperati dai lavori fermi e dalle vibrazioni causate dai TIR. La lettera firmata

Un lettore in rappresentanza anche di altri residenti, denuncia la situazione insostenibile lungo via Aurelia a Stagno. “Qu i lavori di manutenzione sono fermi da mesi e le promesse di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali restano disattese”. Secondo quanto riportato, i continui passaggi dei mezzi pesanti, soprattutto durante la notte; provocano forti vibrazioni nelle abitazioni, al punto che i letti “rimbalzano” e i residenti vivono nell’ansia di possibili crolli.

Le segnalazioni riguardano non solo l’inquinamento acustico e il disturbo notturno, ma anche danni strutturali alle case. “Si stanno aprendo crepe nelle mura”, scrive il lettore, che ha già in programma una perizia per verificare i danni provocati dal passaggio dei TIR.

La situazione viene descritta come un “terremoto continuo”, e la paura di crolli improvvisi sta spingendo i cittadini a considerare azioni legali e a contattare i Vigili del Fuoco.

Un altro punto critico riguarda gli attraversamenti pedonali, danneggiati nella loro integrità, e avvallati, nella loro integrità causa escavazione per passaggio cavi nonché neanche ridipinti come da foto allegata i e lasciati in condizioni pericolose per i pedoni. Le strisce pedonali, avvallate e non ridipinte, aumentano il rischio per la sicurezza pubblica. I residenti si chiedono come mai il Comune di Collesalvetti, responsabile degli interventi, non abbia ancora preso provvedimenti, nonostante le ripetute richieste e le promesse fatte.

Il lettore chiede ora un intervento urgente, in particolare per ripristinare il manto stradale, soprattutto all’altezza di Ugione, dove; le abitazioni sono particolarmente esposte alle vibrazioni causate dai mezzi pesanti. “Questa latitanza non è più tollerabile”, conclude, rivolgendosi non solo al Comune ma anche alle opposizioni consiliari, nella speranza che la situazione possa essere risolta al più presto

