5 marzo 2020

Terremoto al largo di Tirrenia, scossa di lieve entità sentita anche a Livorno

Livorno 5 marzo 2020 – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 10:47 di questa mattina ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.1 nella zona: Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara, Lucca, Pisa) con coordinate geografiche (lat, lon) 43.62, 10.27 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa di lieve entià, è stata avvertita anche a Livorno, che si trova a circa 9 chilometri dall’epicentro.

Data la sua moderata entità, il movimento telluruco non ha provocato alcun danno alle strutture degli edifici ne tanto meno a strade e a via di comunicazioni. Non si registrano inoltre persone coinvolte.