7 Febbraio 2023

Terremoto in Turchia: "riflettere sulla necessità di procedere con gli adeguamenti infrastrutturali dei nostri edifici"

Tenerini (FI), Sblocco dei crediti: priorità non rimandabile

Terremoto in Turchia e Siria: riflettere sulla necessità di procedere con gli adeguamenti infrastrutturali dei nostri edifici

Roma 7 febbraio 2023

“Quanto accaduto deve servirci da monito in merito alla necessità di procedere in modo spedito, nel nostro Paese, ai necessari adeguamenti infrastrutturali dei nostri edifici” lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini. “L’Italia presenta territori ad alto rischio sismico, come la dorsale appenninica”

“La misura del sisma bonus, l’agevolazione fiscale che interessa i lavori riguardanti misure antisismiche, realizzati sia sugli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive è stata prorogata fino a dicembre 2024 e deve essere applicata nel modo più esteso possibile”.

La stessa ha poi aggiunto “A tal proposito è urgente procedere allo sblocco di tutti i crediti per fare in modo che i cantieri avviati procedano in modo spedito e senza intoppi e che nuovi progetti possano avviarsi, affinché il nostro patrimonio immobiliare venga messo in sicurezza in caso di eventi avversi”

