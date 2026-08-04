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Cronaca

Terremoto nel Pisano, il sisma fa tremare anche Livorno

Cronaca

4 Agosto 2026

Terremoto nel Pisano, il sisma fa tremare anche Livorno

Livorno 4 agosto 2026

Forte scossa di terremoto nel Pisano, sisma avvertito chiaramente anche a Livorno

Attimi di paura nella mattinata di martedì 4 agosto tra Pisa, Livorno e gran parte della costa toscana, dove una forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione.

Il sisma si è verificato alle 10.15 ed è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con una magnitudo di 4.3. L’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri ad ovest da Pisa, nell’area compresa tra San Rossore e San Piero a Grado , a una profondità di circa 8 chilometri.

La scossa, durata pochi secondi, è stata percepita in maniera particolarmente intensa anche a Livorno, soprattutto ai piani alti degli edifici, dove numerosi cittadini hanno avvertito chiaramente il movimento tellurico.

In diverse zone si sono vissuti momenti di apprensione: alcune persone sono scese in strada per precauzione, mentre si è rapidamente diffuso un intenso tam-tam di segnalazioni sui social network e nelle chat di messaggistica.

A Pisa, in via precauzionale, sono stati evacuati gli uffici comunali, mentre il sistema regionale di Protezione civile ha avviato le verifiche sul territorio per accertare l’eventuale presenza di danni a edifici o infrastrutture.

Al momento non risultano segnalazioni di particolari criticità, ma i controlli proseguono per verificare gli effetti del terremoto nei comuni interessati.