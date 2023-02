Home

Terremoto Turchia e Siria, Bené Berith organizza raccolta fondi

7 Febbraio 2023

Livorno, 07 febbraio 2023 – Terremoto Turchia e Siria, Bené Berith organizza raccolta fondi

L’ UNIONE DEL BENÉ BERITH ITALIANO, sezione nazionale della storica associazione ebraica internazionale, ha avviato da subito una campagna di raccolta per aiutare le popolazioni vittime del devastante terremoto che ha colpito duramente la Turchia e la Siria.

Come di certo saprete, il numero delle vittime aumenta ogni minuto e la situazione meteorologica, o la mancanza di collaborazione tra i referenti della lunga guerra civile siriana, non aiutano il disbrigo delle attività di soccorso. Le vittime per ora sono già più di 5.000, i feriti 20.000 e migliaia gli edifici distrutti o inagibili che inghiottono chissà quante altre persone sotto le loro macerie.

Siamo in costante e diretto contatto con il Bené Berith di Istanbul per avere notizie e sapere di che cosa hanno maggiormente bisogno. Seguendo l’esempio di Israele, sempre in prima linea nel fornire soccorso in situazioni simili, senza se e senza ma, siamo certi che vorrete aiutarci ad aiutare.

IBAN: IT14Z0310401606000000820574

Intestato a “Bené Berith Milano”

Causale: Aiuto per Turchia e Siria

