Terreni (Spi-Cgil): “Largo Divo Demi e la promessa dimenticata dal sindaco”

23 Dicembre 2021

Livorno, 23 dicembre 2021

Roberto Terreni, Spi-Cgil quartieri nord evidenzia come a differenza di via Grande, il Largo Divo Demi, anche per le festività, conserverà il suo degrado:

“la tamerice promessa anni fa dal sindaco infatti, dopo il taglio della palma non è ancora stata innestata.

Il sacrificio per la libertà di questo partigiano di 17 anni rimane comunque nella doverosa cultura della Memoria.

La speranza è che i quartieri Gigante e Guglia siano finalmente riqualificati affinché i residenti, considerato anche il momento di pandemia, possano vivere una quotidianità decente”.

