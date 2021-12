Home

Terza dose e mancato rilascio del green pass, Mario costretto a vivere come un non vaccinato

17 Dicembre 2021

Livorno 17 dicembre 2021

Riceviamo come redazione la segnalazione di un cittadino che non ha ricevuto il rinnovo del certificato verde dopo la terza dose.

Il lettore ha ricevuto il 6 dicembre un avviso che gli comunicava la scadenza anticipata al 15 dicembre del suo green pass (ricordiamo infatti che la validità del certificato verde è scesa da 12 mesi a 9)

Il giorno stesso Mario (nome di fantasia) prenota per il 12 dicembre la terza dose all’hub vaccinale del Modigliani Forum.

Il giorno della vaccinazione, Mario chiede il rilascio di una attestazione del vaccino effettuato ma non è prevista. Il medico vaccinatore dopo alcune insistenze rilascia a Mario una dichiarazione con timbro e firma.

Dal momento in cui viene effettuata la terza dose devono passare 48 ore prima del rinnovo del green pass, trascorsi 2 giorni però al nostro lettore non è arrivato il rinnovo

L’uomo contatta (non senza difficoltà e attese oltre l’ora e mezza e varie cadute di linea) la Asl e scopre che nonostante avesse compilato il foglio della vaccinazione specificando che veniva da fuori regione e che aveva già fatto due vaccini, sul portale della Regione Toscana Mario risultava come persona vaccinata con prima dose invece che con la terza.

Mario dopo quella telefonata credeva finalmente di aver risolto tutti i suoi problemi, ha atteso altri due giorni ma ad oggi non ha ancora il green pass valido.

Questo per l’uomo è un problema. Per lavorare nonostante sia in regola con le vaccinazioni covid è costretto a fare i tamponi perchè il certificato verde è scaduto da due giorni. Naturalmente i tamponi sono a pagamento e a sue spese. Inoltre nonostante i tre vaccini ad oggi si trova a vivere e lavorare con tutte quelle restrizioni che hanno coloro che non si sono vaccinare

Le problematiche per Mario però non terminano qui, deve rientrare nella sua regione per le vacanze di Natale e con le regole del super green pass non sa neppure se potrà prenotare in tempo il volo per casa

Come redazione abbiamo contattato l’Asl. Il caso di Mario non sarebbe un caso isolato, nella Regione purtroppo sembra che ci siano molte persone nelle stesse condizioni

L’Asl ha attivato un portale, un Help Desk ASL Nord Ovest per la richiesta di presa in carico del problema di MANCATO RILASCIO del Green Pass dopo vaccinazione/guarigione

Su questo portale online l’utente deve compilare un MODULO ON LINE inserire tutti i dati richiesti e poi dovrà attendere qualche giorno per consentire agli operatori di effettuare tutte le verifiche, poi l’utente sarà contattato da un Operatore della AUSL

Questo il link all’ Help Desk ASL Nord Ovest

