Terza sconfitta per il Brusa Us Livorno, le parole di Mr. Cerri

18 Ottobre 2021

Terza sconfitta per il Brusa Us Livorno, le parole di Mr. Cerri

Montale fatale il secondo quarto

Livorno 18 ottobre 2021

Niente da fare per l’Us Livorno in quel di Montale. La squadra di Fabrizio Cerri, esce sconfitta (74-66) al termine di una gara combattuta, fatta di alti e bassi. Un buon inizio per gli amaranto che vanno anche avanti nel punteggio e sembrano in grado di controllare la situazione. Poi, nel secondo quarto un black out offensivo, consente ai padroni casa di prendere il largo e chiudere la prima parte con un netto vantaggio. Nella seconda fase Fiore e compagni producono uno sforzo importante recuperando il terreno perduto, fino ad arrivare a stretto contatto. Tuttavia la fatica si fa sentire e la precisione di Montale nell’ultima fase non lascia speranze per i sogni di gloria.

Le parole di coach Cerri

«Il Montale è una squadra fatta di giovani, dinamici e tecnicamente bravi . L’ultimo quarto ci siamo risvegliati, e lottando siamo tornati sotto, con appena due lunghezze da recuperare. Ma i nostri avversari non si sono scomposti, e con bravura sono arrivati alla vittoria. Abbiamo sbagliato molto in fase difensiva, specie con la zona. Purtroppo siamo andati sotto di quei 15 punti e poi recuperare è stato molto faticoso.Ma i ragazzi non hanno mai mancato di dare il massimo. Sono stati tutti encomiabili. Mancano ancora un pochino di qualità e di personalità».

Il tabellino: US LIVORNO: Spinelli 1, Mealli 13, Del Monte 18, Pantosti 11, Artioli 11, Lulli, Fiore 10, Locci, Armillei, Ghezzani 2. All: Cerri, Ass. Tonarini.

