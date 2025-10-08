Home

8 Ottobre 2025

Livorno 8 settembre 2025 Terza vittoria per la Libertas, cade anche Pistoia

E sono tre! Dopo Pesaro e Brindisi anche Pistoia cade dinanzi a una Libertas Livorno 1947 che sta crescendo partita dopo partita.

Al PalaCarrara – senza tifosi al seguito per ordinanza del Prefetto di Pistoia – la squadra di Andrea Diana ha iniziato con le mani fredde, e le basse percentuali al tiro hanno favorito i padroni di casa abili ad approfittare della scarsa mira livornese per chiudere il primo quarto sul +5 (18-13).

Estra ha provato a scappare nella seconda frazione spingendosi fino al +10 (23-13). Il tentativo di allungo dei padroni di casa, però, è stato subito rintuzzato: due triple di Tiby (alla fine per lui saranno 29 i punti con 6/9 da 3) e fiato sul collo di Estra.

La Libertas, mordace in difesa e lucida in attacco, ha trovato in un Fantoni tirato a lucido il propellente offensivo per riacciuffare e poi superare gli avversari tenuti spesso ben lontani dal pitturato.

All’intervallo lungo la LL aveva già il naso avanti (35-40), ma il solco definitivo è stato scavato nella terza frazione, proprio quella che nelle tre precedenti uscite aveva visto gli Amaranto balbettare.

Valentini ha messo in ritmo tutti i compagni di squadra, Tiby ha continuato a perforare le retina avversaria ed i garretti di Piccoli, Tozzi e Filoni in difesa hanno tolto fluidità offensiva ai pistoiesi.

Il vantaggio si è dilatato progressivamente fino al massimo di +25 con gli ultimi 10’ che sono stati di fatto buoni solo per le statistiche. In casa Libertas voto alto per tutti e menzione d’onore per il baby Pacitto a segno nel finale. La vittoria è da dedicare ai tifosi che non hanno potuto seguire la squadra al PalaCarrara.

Estra Pistoia – Libertas Livorno 1947 69-90 (18-13, 17-27, 16-27, 18-23)

Estra Pistoia: Jazz Johnson 25 (10/14, 1/3), Simone Zanotti 10 (1/4, 2/4), Seneca Knight 9 (1/1, 1/4), Lorenzo Saccaggi 8 (2/5, 0/2), Nicolas Alessandrini 6 (2/4, 0/1), Federico Stoch 6 (0/1, 2/3), Filippo Gallo 3 (0/1, 1/3), Daniele Magro 2 (0/0, 0/0), Luca Campogrande 0 (0/1, 0/2), Cosimo Flauto 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Pinelli 0 (0/0, 0/0), Nicolo Dellosto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 29 3 + 26 ( Simone Zanotti 8) – Assist: 7 ( Lorenzo Saccaggi , Federico Stoch , Filippo Gallo 2)

Libertas Livorno 1947: Matt Tiby 29 (3/9, 6/9), Avery Woodson 21 (5/7, 2/6), Fabio Valentini 11 (3/5, 1/4), Tommaso Fantoni 8 (4/6, 0/0), Luca Tozzi 7 (2/5, 1/3), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/1), Niccolo Filoni 4 (2/3, 0/3), Ariel Filloy 3 (0/0, 1/7), Mattia Pacitto 2 (1/2, 0/0), Luca Possamai 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 35 11 + 24 ( Matt Tiby , Fabio Valentini 6) – Assist: 19 ( Fabio Valentini 10)

