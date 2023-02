Home

Sport

Terzo derby consecutivo per lo IES MVTomei, affronta Pontedera

Sport

18 Febbraio 2023

Terzo derby consecutivo per lo IES MVTomei, affronta Pontedera

Livorno 18 febbraio 2023

Oggi alle ore 18.15 scatta la sedicesima giornata di campionato di Serie B per lo IES MVTomei. Dopo Prato e Grosseto un’altra toscana sul percorso della squadra dei Vigili del Fuoco.

Il team di coach Lazzeroni ha il doppio delle vittorie dei biancorossi (dieci contro le cinque dei livornesi), occupa attualmente il quinto posto in classifica a 29 punti ed è reduce da una sfida molto combattuta in casa contro Castelfranco, dove si è arresa in tre set, due dei quali terminati ai vantaggi.

Per i ragazzi di Massimiliano Piccinetti ogni occasione è buona per fare punti e portare acqua al proprio mulino, dopo settimane di magra dove in campo non si è raccolto nulla.

“Abbiamo avuto qualche problema in allenamento in settimana – spiega il trainer Piccinetti – ma i ragazzi stanno bene e sono pronti, domani andrà in campo chi ha trovato meno spazio in campo finora.

Pontedera ha fatto una super gara contro Castelfranco a livello tecnico ed agonistico, sono esperti e all’andata fu una bella partita dove abbiamo perso 3-1.

Ci abbiamo giocato durante la sosta del campionato un’amichevole che abbiamo vinto, ma domani sarà un’altra storia e dovremo farci trovare pronti”.

Scalpitano Poli e Riposati, che potrebbero trovare spazio in campo domani per fari rifiatare qualche titolare, nessuna novità per il sestetto ospite che dovrebbe schierarsi con Frosini opposto a Lazzeroni, Lumini e Cerquetti in banda, Lusori e Pitto al centro, Maggiorelli e Grassini i due liberi.

Arbitri dell’incontro Mario Scarpitta e Giulio Bolici.

I convocati dello IES MVTomei:

opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO, Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

I convocati del Gruppo Lupi Pontedera:

Marco CERQUETTI, Emanuele LUSORI (K), Marco ZACCARIA, Nicola FALASCHI, Francesco PITTO, Matteo FROSINI, Paolo MAGGIORELLI, Matteo SABATINI, Federico LUMINI, Samuele PERGOLESI, Leonardo ALIBERTI, Matteo CERADINI, Tommaso LAZZERONI, Riccardo GRASSINI. Allenatori: Alessandro Lazzeroni e Federico Benvenuti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin