Terzo polo Livorno: “Costruiamo una casa riformista per il futuro”

28 Settembre 2022

Livorno 28 settembre 2022 – Terzo polo Livorno: “Costruiamo una casa riformista per il futuro”

“Il voto del 25 Settembre è stata una battaglia appassionante che ha coinvolto migliaia di iscritti e simpatizzanti. Vogliamo ringraziarli e con loro ringraziare elettrici ed elettori.

Il nostro risultato elettorale ci soddisfa e rappresenta un punto di partenza per le sfide che arriveranno. Noi siamo l’Italia che guarda al lavoro, alla produzione, al merito e allo studio.

Sul piano nazionale l’obiettivo di fermare il centrodestra e proseguire con Mario Draghi non è stato raggiunto. Questo non rende meno importante il risultato conseguito.

Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza al centrodestra, ma fin da ora il nostro polo assicura un’opposizione dura per quanto costruttiva.

In meno di due mesi, a livello nazionale, abbiamo cominciato a costruire una casa per i liberali, i riformisti e i popolari. Una casa per gli italiani che non vogliono un paese fondato su un mero assistenzialismo e che vogliono rimanere a testa alta tra i grandi paesi europei.

Sul piano locale siamo soddisfatti del risultato che pone il Terzo Polo (Azione / Italia Viva) come quarto partito politico nella città di Livorno. La collaborazione tra le nostre forze politiche è iniziata assai prima che a livello nazionale, costituendo così un laboratorio distintivo di esperienze e confronto.

Con circa il 7 % dei consensi partiamo da solide basi per avviare nella nostra città, da un lato, un cantiere politico affinché questo processo aggregativo sia ampio e partecipato e, dall’altro, per aprire una riflessione sui problemi della città che sia di prospettiva nel fornire un’indicazione per uscire da una stagnazione amministrativa che ha fatto accumulare alla città dei concreti ritardi”.

Maurizio Bettini -. segretario cittadino AZIONE

Alfio Baldi – segretario ITALIA VIVA

