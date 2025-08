Home

Cronaca

Terzo settore, aperto l’avviso per il progetto “Scuola e Città” 2025/2026

Cronaca

6 Agosto 2025

Terzo settore, aperto l’avviso per il progetto “Scuola e Città” 2025/2026

Livorno 6 agosto 2025 Terzo settore, aperto l’avviso per il progetto “Scuola e Città” 2025/2026

Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore per co-progettazione e realizzazione del programma Scuola e Città 2025/2026

E’ stata avviata oggi martedì 5 agosto una selezione per l’individuazione degli Enti del Terzo Settore con i quali realizzare un percorso di co-progettazione per la definizione e la realizzazione di percorsi laboratoriali scolastici nell’ambito del Programma “Scuola e Città” 2025/26, a cura dell’Ufficio Sistemi scolastici integrati, CRED e CIAF, politiche giovanili, pari opportunità e tutela dei diritti del Comune di Livorno.

Qui il link sulla rete civica del Comune: Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore per co-progettazione e realizzazione del programma Scuola e Città 2025/2026 – Città di Livorno

Potranno partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e gli Enti e le Fondazioni che esercitano in via prevalente una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

“Scuola e Città” è uno strumento che l’Amministrazione mette a disposizione per sostenere l’offerta formativa, l’innovazione didattica, per implementare l’offerta dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e sostenere le famiglie nei loro compiti educativi.

Il Programma “Scuola e Città” è rivolto alle classi delle scuole del territorio del Comune di Livorno statali e paritarie di ogni ordine e grado e dell’infanzia comunale.

Obiettivi principali sono quelli di favorire i processi relazionali, l’inclusione e la socializzazione in ambito scolastico, incrementare l’offerta delle scuole stesse attraverso percorsi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, ad ogni discriminazione, agli stereotipi di genere, al bullismo e al cyberbullismo e dunque contribuire al contenimento del disagio scolastico. Inoltre tale progettazione intende promuovere lo sviluppo del benessere psicofisico, del senso civico, dell’espressività artistica, dell’educazione ambientale, della consapevolezza del Territorio e della sua storia.

Dallo scorso anno il programma prevede anche una sezione dedicata all’offerta formativa rivolta alle famiglie e alla cittadinanza tutta.

La procedura per presentare le domande di partecipazione avverrà unicamente in modalità on-line, attraverso il portale https://srvarpagtw. comune.livorno.it/oauth2start/ 2002 , con accesso autenticato (SPID-CIE-CNS), compilando il modulo A dedicato entro e non oltre le ore ore 12,00 del 29/08/2025.

Qualora i soggetti abbiano difficoltà nell’inserimento sul portale possono inviare una mail a cred@comune.livorno.it .

Terzo settore, aperto l’avviso per il progetto “Scuola e Città” 2025/2026