10 Febbraio 2025

Terzo stop consecutivo per la Pielle, niente da fare contro Jesi

Livorno 10 febbraio 2025 Terzo stop consecutivo per la Pielle, niente da fare contro Jesi

Terzo stop consecutivo per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, vittima delle triple della General Contractor Jesi: al Pala Triccoli finisce 85-72 in favore dei padroni di casa, al termine di una sfida che la squadra di coach Federico Campanella aveva approcciato nel migliore dei mondi archiviando la prima frazione sul punteggio di 14-16. Da questo momento in poi, però, l’inerzia passa nelle mani della Basket Academy per mezzo di una vera e propria pioggia di bombe che spediscono in orbita Di Emidio e compagni (+11 all’intervallo lungo). Il copione non cambia in avvio di ripresa, la Pielle prova a rintuzzare il gap ma dall’altra parte Jesi è una macchina da canestri. L’ultimo quarto è utile soltanto per ritoccare le statistiche, la Pielle tira fuori l’orgoglio (break di 12-20), ma non basta per rimettere in piedi una domenica sfortunata, la terza consecutiva.

General Contractor Jesi-Toscana Legno Pielle Livorno: 85-72

GENERAL CONTRACTOR: Bruno 10, Petrucci 11, Di Emidio 9, Cena 22, Zucca 14, Vettori 13, Ponziani 2, Carnevale, Valentini 2, Egbende ne, Tomiozzo ne, Berra 2. All. Ghizzinardi.

TOSCANA LEGNO: Del Testa, Bonacini 3, Venucci 13, Paesano, Leonzio 14, Donzelli 12, Vedovato 4, Cepic 8, Hazners 11, Campori 7. All. Campanella.