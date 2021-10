Home

Basket

3 Ottobre 2021

Terzo successo del Jolly Acli Basket in amichevole. Sabato inizia il campionato

Livorno 3 ottobre 2021

Prosegue la marcia di avvicinamento del Jolly Acli Basket al campionato regionale di serie B, che prenderà il via sabato prossimo.

La squadra allenata da Emiliano Ferretti ha superato brillantemente la quotata Baloncesto Firenze (57-44 il risultato finale), dopo essere stata in vantaggio per tutta la partita.

Le rosablù sono apparse concentrate e determinate, hanno difeso bene per lunghi minuti, e trovato giochi offensivi fluidi che hanno spesso portato alla realizzazione.

Una bella prestazione generale quindi, nobilitata dalla performance incontenibile di Zulema Garcia Leon: per lei 19 punti, 8/10 al tiro (compresa una serie perfetta da fuori), rimbalzi, stoppate, e un atteggiamento concreto che la rende un’arma davvero importante.

Toniche le prestazioni di Evangelista e della capitana Ceccarini, punto di riferimento in fase di impostazione.

In attesa di recuperare Laura Garaffoni (dovrebbe cominciare ad allenarsi in settimana per garantire la presenza al debutto in campionato), si registra purtroppo l’infortunio a Guendalina Barsotti, una distorsione alla caviglia che la terrà a distanza dal campo di gioco per qualche settimana.

La società nel frattempo comunica il ritorno nello staff tecnico di Furio Betti, che affiancherà Ferretti in prima squadra, lavorando nel contempo col settore giovanile.

Le parole di Ferretti.

«Passi avanti rispetto all’amichevole precedente, buone idee, buoni tiri, la squadra sta crescendo giorno dopo giorno.

Abbiamo trovato per la nostra lunga un margine di tiro dai 5 metri e lei ha segnato con continuità.

La squadra si è passata molto più la palla e siamo andati al tiro più facilmente.

Ancora bisogna stare più concentrate quando le cose non vengono, evitare di bloccarsi e di conseguenza non creare vantaggi per chi è con o senza palla.

Arriviamo al via della stagione con lo spirito buono, e con la consapevolezza che dobbiamo giocarcele tutte conducendo noi il risultato e non inseguendo gli altri».

Il tabellino:

Ceccarini 10, Sassetti 7, Evangelista 10, Orsini 8, Garcia Leon 19, Simonetti 3, Cirillo, Barsotti, Castillo.

