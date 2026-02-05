Home

5 Febbraio 2026

Livorno 5 febbraio 2026 Teseo aspetta ancora l’amore consapevole di una persona dal grande cuore

Teseo, una vita in attesa: l’appello per un’adozione del cuore

Ci sono cani che non cercano solo una casa, ma una persona capace di guardare oltre. Teseo è uno di loro. Pastore tedesco, entrato in canile nel 2021 all’età di sei anni a seguito di una cessione, oggi vive ancora dietro le sbarre, in attesa di quell’incontro che può cambiare tutto.

Teseo è un cane speciale, e proprio per questo ha bisogno di un’adozione altrettanto speciale. È affetto da leishmaniosi, una patologia che richiede attenzione, cure e controlli periodici. Una condizione che spesso spaventa e che, troppo spesso, diventa una condanna silenziosa per cani come lui, costretti a restare invisibili nonostante abbiano ancora tanto da dare.

Eppure Teseo non è la sua malattia. È un cane che può offrire affetto, presenza, fedeltà. Un compagno che chiede solo di non essere lasciato indietro. Per questo l’appello che oggi viene lanciato è chiaro: serve un’adozione fatta con il cuore, consapevole ma non rassegnata, responsabile ma profondamente umana.

A sostegno di chi sceglierà di aprirgli la porta di casa e della propria vita, è previsto anche un aiuto per le eventuali spese mediche necessarie. Un supporto concreto, pensato proprio per accompagnare quella famiglia che deciderà di compiere questo passo importante, dimostrando che la solidarietà può fare davvero la differenza.

Adottare Teseo significa scegliere di non voltarsi dall’altra parte. Significa credere che ogni cane meriti una possibilità, indipendentemente dalla sua storia clinica. Significa costruire un legame autentico, fatto di cura reciproca, giorno dopo giorno.

Teseo aspetta. E forse, da qualche parte, c’è già qualcuno pronto a incontrarlo.

Per informazioni sull’adozione è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali dal lunedì al venerdì al numero 333 6115042 (in orario di ufficio), oppure Giovanna Giusti, presidente dell’associazione animalista ALCA, tutti i giorni al 370 3640233. È inoltre disponibile l’indirizzo email animali@comune.livorno.it.

