13 Giugno 2023

Livorno 13 giugno 2023 – Tesori nascosti in via di Popogna: emerso un fusto da 60 litri, ancora parzialmente riempito

Ieri pomeriggio, il volontario ambientalista Stefanini Francesco, noto come Mr. Green, si è diretto con la sua fedele bicicletta a pedalata assistita, dotata di un carretto, verso il fosso di via di Popogna. La sua missione era quella di preservare l’ambiente e ripulire l’area da eventuali rifiuti abbandonati.

All’arrivo, Mr. Green ha fatto una scoperta inaspettata: un fusto da 60 litri, ancora parzialmente riempito, giaceva nel fosso. Determinato a mantenere l’ambiente pulito e sicuro, ha raccolto tutti i rifiuti dispersi circostanti e li ha accuratamente riposti nelle apposite buste

Con una quantità totale di 14,65 chili di spazzatura recuperata, Mr. Green ha pedalato verso i cassonetti dedicati per il corretto smaltimento dei rifiuti. Ogni passo che compiva, un ulteriore contributo alla preservazione dell’ambiente.

Ma non si è fermato qui. Il fusto da 60 litri, trovato nel fosso, era ancora parzialmente riempito. Con la sua dedizione senza confini, Mr. Green ha deciso di portare anche il fusto all’isola ecologica, assicurandosi che venisse smaltito nel modo appropriato.

Le azioni di Mr. Green non solo dimostrano il suo impegno costante per l’ambiente, ma anche il suo desiderio di sensibilizzare la comunità sull’importanza di mantenere pulito il nostro territorio. Grazie al suo operato, via di Popogna è ora più pulita

Mr. Green continua a essere un esempio di volontariato ambientale, spingendo tutti noi a riflettere sulle nostre azioni quotidiane e sull’impatto che queste hanno sull’ambiente circostante. La sua dedizione e il suo impegno sono una fonte d’ispirazione per tutti coloro che credono nella tutela del nostro prezioso pianeta

