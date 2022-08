Home

19 Agosto 2022

Livorno 19 agosto 2022 – Tesserini venatori, dal 22 agosto inizia la distribuzione

Il ritiro potrà avvenire all’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde, in viale Carducci 4

Livorno, 18 agosto 2022 – I tesserini venatori per la stagione di caccia 2022/2023 saranno in distribuzione dal 22 agosto al 15 settembre.

I tesserini potranno essere ritirati all’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde (viale Carducci 4) aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

In caso di elevato afflusso saranno previsti un numero limitato di accessi all’ufficio, pertanto saranno rilasciati numeri di prenotazione all’inizio di ogni turno.

Sono ammesse un numero massimo di tre deleghe a persona.

Per il ritiro dei tesserini, oltre ad essere residenti nel Comune di Livorno, occorre:

porto d’armi in originale valido e, tranne che per i nuovi cacciatori, allegato giallo;

ricevuta di pagamento della tassa governativa, della tassa regionale e ATC se prevista;

la ricevuta dell’avvenuta consegna del tesserino della precedente stagione venatoria (o tesserino della precedente stagione venatoria se non riconsegnato) tranne che per i nuovi cacciatori;

codice fiscale

Nell’eventualità di un cambio di residenza il tesserino va riconsegnato al Comune che lo ha rilasciato e deve essere presentata la ricevuta di consegna per ritirare il nuovo tesserino.

In caso di smarrimento o furto del tesserino e/o dell’allegato, l’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde rilascerà il nuovo tesserino venatorio e/o allegato alla licenza di caccia previa presentazione di una denuncia di smarrimento.

Per fare la preapertura del 1° settembre è necessario utilizzare l’app della Regione Toscana, TosCaccia. A questo link tutte le informazioni in merito: http://supporto.toscaccia.it

Per informazioni sul rilascio dei tesserini è possibile contattare l’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde all’indirizzo email manutenzioniverde@comune.livorno.it o telefonicamente 0586/824751.

