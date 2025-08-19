Home

Tesserini venatori in distribuzione dal 1° settembre

19 Agosto 2025

Tesserini venatori in distribuzione dal 1° settembre

Livorno 19 agosto 2025

I tesserini venatori per la prossima stagione di caccia saranno distribuiti dal Comune di Livorno nel periodo che va da lunedì 1 a giovedì 18 settembre.

È comunque possibile evitare la fila per il ritiro agli sportelli utilizzando sul proprio smartphone la app “Toscaccia” al posto del tesserino cartaceo (per informazioni https://supporto.toscaccia.it) .

I tesserini in formato cartaceo potranno essere ritirati, a partire dal 1° settembre, presso l’ufficio comunale Verde, agricoltura, foreste e biodiversità in viale Carducci n. 4, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì con orario 8.30/12.30, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17. Il venerdì lo sportello rilascio tesserini sarà chiuso.

I tesserini saranno distribuiti solo a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Livorno (non basta il domicilio). Per specifiche disposizioni della Regione Toscana, infatti, in nessun caso verrà rilasciato il tesserino a chi non è residente nel Comune di Livorno.

È possibile incaricare del ritiro un’altra persona. È ammesso un massimo di 3 deleghe a persona.

Per il ritiro dei tesserini cartacei i cacciatori devono portare:

porto d’armi in originale valido;

allegato giallo;

ricevute di pagamento di tassa governativa, tassa regionale e ATC (le ATC diverse dalla 9 vanno pagate su bollettino prestampato o in alternativa va presentata la prova dell’accettazione dell’iscrizione);

tesserino dell’anno precedente, da riconsegnare (oppure ricevuta di avvenuta consegna);

documento di identità e codice fiscale;

eventuale delega in carta libera se si incarica altra persona del ritiro.

In caso di smarrimento/furto del tesserino o dell’allegato giallo, il Comune rilascerà il nuovo tesserino venatorio o il nuovo allegato solo previa consegna di una copia della denuncia di smarrimento effettuata alla Polizia o ai Carabinieri.

Per ulteriori informazioni o per particolari esigenze scrivere a manutenzioniverde@comune. livorno.it o telefonare ai numeri 0586 824750-824751-820487.

