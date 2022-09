Home

Cronaca

Tesserini venatori, la distribuzione fino al 15 settembre

Cronaca

13 Settembre 2022

Tesserini venatori, la distribuzione fino al 15 settembre

Livorno 13 settembre – Tesserini venatori, la distribuzione fino al 15 settembre

Entro giovedì 15 settembre è possibile ritirare i tesserini venatori all’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde (viale Carducci 4).

I tesserini potranno essere ritirati martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì solo la mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Per il ritiro, oltre ad essere residenti nel Comune di Livorno, occorre:

• porto d’armi in originale valido e, tranne che per i nuovi cacciatori, allegato giallo;

• ricevuta di pagamento della tassa governativa, della tassa regionale e ATC se prevista;

• ricevuta dell’avvenuta consegna del tesserino della precedente stagione venatoria (o tesserino della precedente stagione venatoria se non riconsegnato) tranne che per i nuovi cacciatori;

• codice fiscale

Chi per giustificati motivi fosse impossibilitato a ritirarlo entro il 15 settembre può contattare l’ufficio Gestione e manutenzione del Verde all’indirizzo email manutenzioniverde@comune.livorno.it o telefonicamente allo 0586/824751.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin