Home

Cronaca

Test del carrello, il giudice dà ragione al cassiere Pam: la Cgil chiede il reintegro anche a Livorno”

Cronaca

29 Dicembre 2025

Test del carrello, il giudice dà ragione al cassiere Pam: la Cgil chiede il reintegro anche a Livorno”

Livorno 29 dicembre 2025 Test del carrello, il giudice dà ragione al cassiere Pam: la Cgil chiede il reintegro anche a Livorno”

La vicenda dei cassieri Pam licenziati dopo il cosiddetto “test del carrello” torna al centro dell’attenzione. Una storia che aveva scosso Livorno e altre città della Toscana e che oggi registra un primo, significativo punto a favore dei lavoratori.

La Cgil della provincia di Livorno esprime infatti piena soddisfazione per la sentenza del Giudice del lavoro di Siena, che ha disposto il reintegro di Fabio Giomi, cassiere di un supermercato Pam senese licenziato a seguito di quel controverso metodo di verifica interna. Una decisione che, secondo il sindacato, ristabilisce un principio di giustizia e dignità sul luogo di lavoro.

La pronuncia del tribunale rappresenta un precedente importante anche per Livorno, dove due lavoratori di lunga data erano stati allontanati con modalità analoghe. Proprio per questo la Cgil chiede ora con forza che anche i cassieri livornesi vengano reintegrati, così come l’altro lavoratore licenziato in Toscana, ritenendo il provvedimento adottato dall’azienda ingiusto e sproporzionato.

«Si tratta di un metodo ignobile – sottolinea il segretario generale della Cgil Livorno, Gianfranco Francese – che non può e non deve diventare prassi. La sentenza di Siena dimostra che avevamo ragione e rafforza la nostra richiesta di reintegro per tutti i lavoratori colpiti».

Il “test del carrello”, finito più volte al centro delle polemiche, aveva sollevato interrogativi profondi sul rispetto dei diritti dei dipendenti e sull’uso di strumenti investigativi interni ritenuti dal sindacato lesivi della dignità personale e professionale.

Ora la decisione del giudice apre uno spiraglio concreto per chi, come i lavoratori di Livorno, attende ancora una risposta. Per la Cgil non si tratta solo di un reintegro, ma di un segnale chiaro contro pratiche che rischiano di trasformare il controllo in punizione, soprattutto nei confronti di dipendenti con anni di servizio alle spalle.

Test del carrello, il giudice dà ragione al cassiere Pam: la Cgil chiede il reintegro anche a Livorno”