Testa di gattino ritrovata a Montenero, l’allarme sul social e l’intervento della vice sindaco

20 Ottobre 2021

Montenero (Livorno) 20 ottobre 2021

“Il mio vicino va a camminare tutte le mattine nella zona Pianacce e mi ha mandato questa foto

Mi scuso per l’immagine forte ma magari potrebbe essere uno dei gatti smarriti??

Tenete i gatti in casa perché non e ‘ possibile vedere tutto ciò

Povero micio”.

Queste le parole di commento alla foto pubblicata su Facebook (che noi abbiamo oscurato per non urtare la sensibilità dei lettori)

Un post molto forte che ha allertato anche la politica riunita in consiglio comunale

La vice sindaco Libera Camici è stata informata della situazione dal consigliere Luca Vecce (M5S). La vice sindaco Camici con delega alla tutela degli animali, durante il consiglio comunale ha poi informato di voler andare a fondo indagando sulla questione e per questo ha informato la polizia municipale e la polizia giudiziaria perchè avviino le indagini del caso.

Nel frattempo la municipale ha recuperato la testa del povero felino che sarà analizzata dal dipartimento di anatomia patologica dell’università di Pisa.

Solo dopo i risultati sapremo con certezza se si è trattato di un atto doloso o di un attacco di un animale

