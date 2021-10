Home

Sport

Tetrathlon, oro e argento ad Arezzo per la Libertas Runners

Sport

19 Ottobre 2021

Tetrathlon, oro e argento ad Arezzo per la Libertas Runners

Livorno 19 ottobre 2021

Ottime le prestazioni dei due ragazzi amaranto al Trofeo ragazzi di Arezzo, che vedeva scontrarsi 4 rappresentanti per ogni provincia nel tetrathlon!

Edoardo Gori conquista il gradino più alto del podio nel tetrathlon composto da 60m, salto in lungo, lancio del peso e 600m, stessa gara per Sara Pasquale che vince la medaglia d’argento, e grazie agli ottimi punteggi dei portacolori amaranto la provincia di Livorno si è issata al 2° posto nella classifica combinata.

Per Edoardo partenza con l’acceleratore sui 60m che vince con il nuovo primato di 7″93, siglando il nuovo primato sociale di categoria! Nel salto in lungo invece avvicina il suo primato saltando 4,93m, ad una manciata di centimetri dal primo posto, mentre nel lancio del peso non ripete l’ottima prova della sua ultima uscita fermandosi a 9,98m. Secondo posto anche nella gara finale dei 600m dove il giovane amaranto ferma il cronometro a 1’39″3,totalizzando ben 2.775 punti.

Anche per Sara Pasquale PB alla prima gara, correndo 8″89 nei 60m, seguiti poi da un buon 4,40m nel salto in lungo che le vale la prima piazza, dopo qualche problema nei primi due salti. Buona prova anche nel lancio del peso dove scaglia l’attrezzo da 2kg a 9,08m. La giovane amaranto conclude poi i 600m in 2’05″87, e concludendo con il punteggio finale di 2.426 punti.

Nella stessa manifestazione veniva assegnato anche il titolo toscano dei 2km di marcia, dove Eleonora Lenzi ha tagliato il traguardo al 4° posto con il tempo di 12’23″38, seguita da Vittoria Ingusci con il crono di 13’46″84, e da Anna Parisi e Vittoria Menicaglia rispettivamente in 14’04″14 e 14’27″64.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin