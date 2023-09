Home

The Cage: al via alla nuova stagione, ecco i primi nomi nel cartellone

24 Settembre 2023

Livorno 24 settembre 2023

Ottobre si avvicina e tornano gli appuntamenti del weekend con la musica e i concerti del The Cage: il live club quest’anno compie 21 anni ma con l’avanzare dell’età non fa altro che confermarsi come uno dei più accreditati live club d’Italia, nonché il punto di riferimento della vita notturna dei giovani livornesi dai 16 ai 30 anni. Tra le tante novità di questa stagione l’impianto di luci, audio e video, che grazie alla collaborazione con una società toscana è stato completamente rinnovato così da garantire al pubblico, oltre alla sempre alta qualità tecnica, uno spazio aperto molto diverso, con il giardino illuminato in un modo tutto nuovo.

Come se non bastasse, a rafforzare una reputazione che è ormai più che solida, il direttore artistico Toto Barbato annuncia ancora a porte chiuse che proprio dal The Cage partiranno i nuovi tour di Motta e Appino, che hanno scelto il teatrino di Villa Corridi per l’allestimento e la data zero delle proprie tounée (rispettivamente venerdì 27 ottobre 2023 e venerdì 23 febbraio 2024). Tra gli ospiti in calendario spiccano già alcuni importanti nomi del panorama musicale nazionale e internazionale: si va dall’hard rock dei norvegesi Motorpsycho al grindcore degli italianissimi Cripple Bastards, dal soul di Venerus al glam di Lucio Corsi, passando per Giovanni Truppi, uno degli artisti più interessanti del cantautorato italiano contemporaneo.

Si parte sabato 7 ottobre con il rapper livornese Ortiz, che dopo il successo riscosso in apertura del concerto di Rosa Chemical a StraBorgo, nel giugno scorso, arriva al The Cage con tutta la sua crew, per un’apertura di stagione che si preannuncia da subito scoppiettante.

La formula che aveva caratterizzato la programmazione 2022/2023 sarà riconfermata: il venerdì sarà sempre più dedicato alla fascia 18-30, con i live degli artisti di forte richiamo della musica alternativa italiana e non. Il sabato, invece, vedrà esibirsi il meglio della nuova scena urban/elettro/pop/rock italiana, con i live di My Generation dedicati alla fascia 16-20: «Anche quest’anno collaboreremo con l’associazione fiorentina Musicus Concentus per portare sul palco gli artisti del futuro, le migliori giovani band livornesi e italiane» spiega Toto Barbato, confermando quella che è la mission primaria del live club livornese: promuovere e sostenere la musica dal vivo. Come ormai da tradizione, dopo i concerti si alterneranno le serate danzanti pensate per far ballare e divertire pubblici di tutti i gusti.

Sono infatti confermati per il venerdì gli appuntamenti con Teenage Dream e Haus of Sitrì, ma con alcune sorprese: la prom night ideata da Valentina Savi (alias @tuttelemelediannie) porterà con sé novità e sperimentazioni ancora da scoprire, mentre il party queer in collaborazione con Arcigay vedrà quest’anno un post drag-live elettronico con ospiti da tutta Italia.

De sì sarà sostituita da Robetta Party, il nuovo format che vedrà la collaborazione di The Cage, Livornogramm e il team di Teenage Dream per l’allestimento di una social night in cui il mondo digitale e quello musicale si mescoleranno e influenzeranno continuamente: protagonisti saranno Instagram, TikTok e il leadwall in sala a disposizione per il pubblico, che potrà interagire con il dj per portare sulla pista da ballo tutti i social trend del momento.

Novità assoluta della stagione 2023/2024 sarà invece Mainstream, il format per gli amanti dell’indie-pop degli anni ‘10, per riascoltare tutti insieme i grandi successi del periodo d’oro di un genere amatissimo fra i più giovani, che ha visto affermarsi nomi diventati ormai di culto, da I Cani a Calcutta, passando per Coez, Gazelle, TheGiornalisti e tanti altri.

Non mancherà l’impegno, che identifica il The Cage fin dalla sua nascita: accanto alla collaborazione con Arcigay per la promozione di un ambiente di socializzazione libero da discriminazione e pregiudizi, si rafforza la collaborazione storica con le associazioni antifasciste livornesi, con il Concerto per la Pace del 14 ottobre, in collaborazione con Anppia e Lorenzo Iuracà. Ultima ma non ultima la conferma dell’appuntamento con sCool Party, l’iniziativa che il The Cage dedica agli studenti delle scuole medie superiori della città, che in via del tutto eccezionale potranno entrare nella grande pista da ballo del teatrino anche senza aver compiuto 16 anni. Insomma, anche per questa stagione ce n’è davvero per tutti i gusti e il The Cage regala alla nostra città e a tutti i ragazzi più o meno giovani un grande spazio per la promozione culturale e sociale di incontro, scambio e sano divertimento.

