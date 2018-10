Home

Eventi

The Cage: arriva Ben Ottewell. Unica data toscana

Eventi

11 ottobre 2018

The Cage: arriva Ben Ottewell. Unica data toscana

Lezione di storia al The Cage Theatre: sabato 13 ottobre arriva Ben Ottewell

È il fondatore e leader dei Gomez, gruppo britannico di fama mondiale, e giunge a Livorno per il suo primo tour italiano da solista. Unica tappa in Toscana al teatrino di Villa Corridi, dove il weekend si apre venerdì 12 con l’inaugurazione di OrtoCage. Attivissimo il Servizio taxi, che ha già fatto il boom all’esordio.

Sabato 13 ottobre. Vi ricordate un disco che si chiama “Bring it on” e segnò l’esordio dei Gomez?

Fu opera di cinque allora ventenni inglesi di Southport che con quell’album, che compie 20 anni proprio nel 2018, vinsero un Mercury Prize (premio musicale che ogni anno viene assegnato alla migliore band britannica o irlandese) battendo a sorpresa nomi come Robbie Williams, The Verve e Massive Attack.

Il suo grande merito fu quello di riportare oltremanica il suono caldo e aspro del blues, con un tocco di psichedelia.

I Gomez di strada ne hanno fatta da allora, affermandosi a livello internazionale, e i loro leader e fondatore Ben Ottewell sta per arrivare in Italia per il suo primo tour da solista. Porterà i brani della sua ultima opera intitolata “A Man Apart”, definita tra le sue più mature e avvicinabili alle composizioni con i Gomez. Al The Cage Theatre, sabato 13 ottobre 2018, cade l’unica data in Toscana della tournée, che si presenta come un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica.

Ben Ottewell, autore di sei dischi per la ATO Records, è oggi riconosciuto come uno dei principali cantautori della scena indie-folk inglese. La sua voce baritonale e profonda, che lo avvicina a Tom Waits, Eddie Vedder e Mark Lanegan, è uno dei marchi di fabbrica che lo contraddistinguono, e rendono i suoi progetti solisti ampiamente efficaci anche in versione acustica, dove esprime grande emozionalità e carisma, ricordando non poco la poesia di Nick Drake.

Vedere all’opera il cantautore britannico sarà pertanto una chance speciale per tutte le generazioni.

Le porte del teatrino si apriranno alle 22 e il concerto inizierà alle ore 23 (ingresso 10 euro). In apertura suonerà in acustico il cantautore livornese Matteo Caldari, membro dei 7Years, storica band labronica affermata anche all’estero nel circuito punk rock. Matteo, che nel 2017 ha pubblicato un album split con il belga Hans Roofthooft e ha condiviso il palco con Joey Cape dei Lagwagon, porterà sul palco del The Cage il suo repertorio a indirizzo folk e punk rock. Dopo i concerti, si balla con My Generetion, il Cage Night Party a ingesso libero.

Ingresso a 10 euro. Prevendite aperte su circuito VivaTicket:

A seguire MY GENERATION – Cage Night Party, ad ingresso libero

info@thecagetheatre.it – Cageline 392 8857139