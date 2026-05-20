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The Cage: gran finale di stagione con The Aristocrats e la Finale di Emergenza Live Music

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20 Maggio 2026

The Cage: gran finale di stagione con The Aristocrats e la Finale di Emergenza Live Music

Livorno 20 maggio 2026 The Cage: gran finale di stagione con The Aristocrats e la Finale di Emergenza Live Music

Venerdì 22 maggio cade la prima tappa italiana, e unica in Toscana, del celebre trio rock fusion americano; sabato 23 maggio si chiude la stagione 2025/26 con 8 progetti artistici per la seconda finale del concorso internazionale dedicato ai gruppi e agli artisti emergenti

VENERDÌ 22 MAGGIO – Sono nel cuore di un lungo tour europeo per portare sui palchi “Duck”, la loro ultima creatura discografica. Stiamo parlando dei The Aristocrats, celebre trio strumentale di rock fusion composto da Guthrie Govan alla chitarra, Marco Minnemann alla batteria e Bryan Beller al basso. Si tratta di quella che è considerata la formazione strumentale più conosciuta nel genere in questione. The Duck European Tour 2026 è un’occasione d’oro per vederli dal vivo e il loro passaggio dal The Cage è assolutamente prestigioso. Oltre a immergersi nelle atmosfere di “Duck” (pubblicato nel 2024), album acclamato dalla critica mondiale, con recensioni entusiaste che ne lodano complessità e accessibilità, considerandolo tra i più originali e divertenti nel panorama rock fusion internazionale, in scaletta ci saranno anche i brani più famosi pubblicati negli ultimi anni dal gruppo americano. Precisamente di Los Angeles, città in cui il progetto The Aristocrats ha visto la luce nel 2011, in occasione del LA Winter NAMM Show. In quindici anni The Aristocrats, hanno pubblicato cinque album, conquistando il pubblico in tutto il mondo con performance energetiche e virtuosistiche, e ottenendo riconoscimenti come i top chart jazz di Billboard. La band, rinomata per il suo stile unico, continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale, portando la loro musica innovativa e coinvolgente sui palchi di tutto il mondo. Preziose anche le loro esperienze live, che annoverano tra le altre la partecipazione, nel 2016, al tour G3, assieme a Joe Satriani e Steve Vai.

Il disco di esordio, che porta lo stesso nome della band, risale proprio al 2011, quindi due anni dopo segue “Culture Crash”, mentre “Tres Caballeros” è il terzo album realizzato e risale al 2015. Passano quattro anni e arriva “You Know What?”, da molti considerato l’album più ambizioso ed esplorativo, fatto di nove brani registrati ai Brotheryn Studios, Ojai, California. Disciplina e libertà espressiva sono una sorta di marchio di fabbrica per questo trio che ama divertirsi quando suona e allo stesso tempo punta a creare musica piaceva per gli ascoltatori. Il tour italiano dei The Aristocrats si compone di cinque date e la prima tappa è proprio quella livornese, dove peraltro cadrà l’unico passaggio in Toscana della band a stelle e strisce. Motivi in più per non mancare all’appuntamento del The Cage, dove le porte si apriranno alle ore 21.30, mentre l’inizio del concerto è previsto per le 22.30. Dopo il concerto, la serata proseguirà con il djset targato Into the Groove, con Three of Us e Giorgio Murziani pronti ad alternarsi in consolle.

SABATO 23 MAGGIO – Ultimo passaggio dal teatrino per l’edizione 2026 di Emergenza Live Music. La stagione 2025/26 al live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno si chiude con la Finale 2 per le selezioni della Toscana e allora altri 8 progetti artistici sono pronti a sfidarsi a colpi di note per guadagnare il pass per la finale nazionale prevista ai Magazzini Generali di Milano il 27 giugno 2026. Dalla vetrina italiana poi ci sarà il gran salto successivo: sì perché chi si aggiudicherà la finale nazionale partirà per andare a esibirsi dal 6 al 9 agosto sul palco del Taubertal Festival, in Germania, davanti a un pubblico di 15/20mila persone, per la Finale Mondiale di Emergenza Live Music assieme ai Big internazionali e i Progetti vincitori di Emergenza Live Music delle altre nazioni in cui si svolge il concorso, che precisamente coinvolge ben 32 Paesi, 857 club in 150 città diverse, per più di 5.000 musicisti protagonisti.

Un passo per volta, intanto ecco i nomi di chi salirà sul palco del The Cage questo sabato: Grande Fumo, Rottababordo, Dusty Wind, Berbeda, Phera, Paperbacks, Magic Mush, Favre. Dopo la Finale 1 andata in scena lo scorso weekend, questo è di fatto l’ultimo atto del lungo percorso che ha visto protagonisti al teatrino numerosi artisti e band della provincia labronica, spaziando tra generi e proposte meritevoli. Anche per questa occasione, la giuria sarà un sistema misto tra pubblico in sala e un board di giuria tecnica, perciò ognuno è inviato a partecipare per supportare le band, ma soprattutto per divertirsi e sostenere la musica emergente. Un modo per condividere sogni e speranze di chi si mette alla prova sul palco, nonché dare insieme il saluto alla stagione teatrale del live club labronico, che in questi mesi ha messo in fila appuntamenti di rilievo tale da confermarlo tra le prime scelte nel panorama italiano e non solo. Per la Finale 2 di Emergenza Live apertura porte fissata per le ore 21 e inizio concerti ore 21.30. Dopo l’esibizione degli 8 progetti in gara, la serata proseguirà con l’ultimo ballo targato My Generation – Cage Night Party