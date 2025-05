Home

The Cage: gran finale di stagione con The Get Up Kids

21 Maggio 2025

Un finale di stagione col botto per il The Cage, che si conferma ancora una volta come uno dei fari nazionali della musica live di qualità. Venerdì 23 maggio sul palco del locale livornese saliranno The Get Up Kids, storica band statunitense tra le più influenti della scena emo e post-hardcore, in tour europeo per celebrare i 25 anni di Something to Write Home About, l’album che ha segnato una generazione.

Dopo un anno trascorso in tour negli Stati Uniti, la band originaria di Lawrence, Kansas arriva a Livorno per una delle tre esclusive date italiane, in una serata che promette emozioni forti e nostalgia a fior di pelle. Il concerto sarà un vero e proprio tributo a quell’album del 1999 che ha saputo miscelare in modo travolgente power pop, rock alternativo e punk, dando voce a un’intera ondata musicale e diventando un punto di riferimento imprescindibile per i Millennials cresciuti tra emozioni forti e riff graffianti.

«La gente può iniziare una band a 20 anni, andare in tour e divertirsi per qualche anno. Ma per noi è diventato qualcosa di molto più grande. È il motivo per cui possiamo ancora farlo oggi – ha dichiarato il frontman Matt Pryor –.

Questo tour è una celebrazione, e ogni sera sarà una festa sul palco». E al The Cage la festa sarà completa, con il disco suonato integralmente in una delle location più amate dal pubblico rock toscano.

Negli ultimi venticinque anni, Matt Pryor, Jim Suptic, Rob Pope e Ryan Pope hanno portato avanti carriere parallele, progetti personali e collaborazioni, ma il cuore musicale dei The Get Up Kids è rimasto sempre lo stesso: sincero, appassionato, legato alle origini e alla scena indipendente americana. Con il loro ultimo album Problems (2019), accolto positivamente dalla critica e salito nella Top 10 della Billboard Vinyl Albums, hanno dimostrato di avere ancora molto da dire, tanto da intraprendere questo tour celebrativo che attraversa continenti.

L’appuntamento per i fan – vecchi e nuovi – è al The Cage: apertura porte alle 22:00, inizio concerto alle 22:30. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketSms al costo di 22 euro più diritti, oppure acquistabili direttamente alla cassa. A seguire, per chi vuole continuare a ballare, ultimo dj-set della stagione firmato Robetta Party, con ingresso in cassa a 10 euro (prima consumazione inclusa).

Un evento da non perdere per chi ama la musica dal vivo, i suoni che hanno fatto storia e le atmosfere cariche di energia e malinconia. The Get Up Kids, una band che ha ancora molto da raccontare, salgono sul palco livornese per scrivere un altro capitolo nella memoria collettiva di chi ha Something to Write Home About.

