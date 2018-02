The Cage Theatre: venerdì e sabato, due giorni di imperdibili concerti

Weekend di grande musica al The Cage Theatre: venerdì maxi concerto per i 10 anni dell’etichetta discografica Vrec e sabato i Blood Brothers omaggiano Springsteen

Si preannuncia un fine settimana di bruciante musica live al teatrino! Venerdì 16 febbraio al The Cage Theatre si festeggiano i dieci anni diVrec, etichetta discografica, e della rassegna musicale Toscana Sound. Sul palco si alterneranno Fuochi di Paglia, Borrkia Big Band, Novie i Matti delle Giuncaie. Il maxi concerto sarà seguito dalle danze sfrenate di Orto Cage – Orto Dance. Sabato 17 la più grande tribute band di Bruce Springsteen, i Blood Brothers, scalderà il teatrino con la musica del Boss.

VENERDÌ 16 febbraio – L’11 Gennaio 2008 nasceva ufficialmente Vrec (Verona Records marchio discografico dell’agenzia davvero comunicazione) con un grande evento tutto esaurito al Teatro Alcione di Verona, con la mission di produrre e promuovere artisti veronesi con tanto di sigla della città (VR) direttamente nel nome e sottotitolo dell’etichetta. Nei primi anni si alternano talenti come L’or, Nexus, Cherry Lips, Facciascura, Aperegina, Pentasia, Methodica, Ruben, Emily Guerra e molti altri. L’etichetta negli anni amplia il suo bacino d’azione cambiando il nome in Vrec Music Label e aprendosi all’intero panorama veneto e successivamente nazionale con un particolare focus sulla Toscana dove la sinergia con Audioglobe, uno dei principali distributori indipendenti di dischi, ha dato ulteriore impulso all’etichetta. Al The Cage Theatre si prepara la celebrazione di un evento speciale per festeggiare i 10 anni dell’etichetta discografica Vrec e della rassegna Toscana Sound, facendo salire sul palco i migliori artisti toscani dell’etichetta, presentati dal mitico Rick Hutton. Sul palco si alterneranno:Fuochi di Paglia, Borrkia Big Band, Novi, I Matti delle Giuncaie. I Fuochi di paglia sono recentemente usciti con il singolo “Quel bel ristorantino” con ospiti Rick Hutton e Francesco Ceri, la Borkkia Big Band ha pubblicato l’anno scorso il nuovo album “Pausa caffè” con i singoli “Ti amo ti odio” e “Non dormo di notte” con Danny Bronzini. Novi presenterà il suo brillante ed eclettico esordio solista “Se mi copri rollo al volo”. Chiuderanno la serata I Matti delle Giuncaie, prima band toscana a firmare con Vrec, attualmente in uscita con il doppio cd live “Matti Live – 10 anni di musica matta”.

Il concerto comincerà alle 22 e l’ingresso costerà 8 Euro con prevendite online, clicca qui per prenotare

Come ogni venerdì il concerto sarà seguito dalle danze Orto Cage – Orto Dance, con le selezioni musicali di Matteino Dj. Quest’anno per vincere due ingressi omaggio con due drink inclusi la sfida è quella di indovinare il titolo di una canzone seguendo un indizio musicale pubblicato sulla pagina Facebook di Orto Cage. La febbre del venerdì sera della Leccia comincia a mezzanotte, con ingresso e drink a 5 Euro entro l’una e a 8 Euro dopo.

SABATO 17 febbraio – La grande musica del Boss Bruce Springsteen infiammerà la notte del teatrino con l’appassionata tribute band labronica dei Blood Brothers, in tour in tutta Italia con tre diversi spettacoli nei grandi club, nei teatri e con uno spettacolo nuovo pronto a debuttare a marzo a Bologna. I Blood Brothers con l’energia, la forza e la tenacia che contraddistingue la loro grande passione portano in giro sui palchi una performance generosa di tre ore, ispirata dal più grande live performer del rock, con uno spettacolo che cura ogni dettaglio per un omaggio attento anche alla cura del look dei musicisti, agli strumenti musicali, con un impatto esplosivo e un’emozione live no-stop. I Blood Brothers nascono nel 2013 da un’idea di Francesco Zerbino con lo scopo di riprodurre l’energia e la potenza di suono del più grande “live performer” di sempre : Bruce Springsteen. “Blood Brothers” è il titolo di una canzone del Boss a cui la tribute band ha voluto legarsi proprio a sottolineare la grande amicizia di questo gruppo, che fa scatenare un’energia incontenibile. Born To Run, Born In The Usa, The River fino a The Rising o Wrecking Ball, saranno tanti i brani del boss che il pubblico potrà cantare seguendo la performance della band. I Blood Brothers hanno molto in comune con la mitica E Street Band, e la loro grande sintonia musicale, sottolineata dalla passione di una vita, libera un live davvero esplosivo e imperdibile. I Blood Brothers sono: Francesco Zerbino, Andy Paoli, Dario Orlandini, Luca Pasquadibisceglie, Massimo Gemini, Manuele Vanzi, Lorenzo del Ghianda, Elisa Arkanz e Nick.