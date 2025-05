Home

The Place è il nuovo premio speciale Combat Prize

12 Maggio 2025

Premio THE PLACE

Promosso dal neonato marketplace THE PLACE unitamente all’ associazione Ultracontemporary Art Project aps (U-ART-P aps), in collaborazione con Calcografica Petronilla, il premio nasce con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione delle nuove generazioni l’incisione calcografica, tecnica artistica storica che ha contribuito a definire importanti linguaggi espressivi nel panorama dell’arte italiana.

Il premio consiste nella realizzazione di un’incisione calcografica in 12 copie più 2 P.A. di una grafica d’arte, che sarà prodotta presso Calcografica Petronilla nel mese di giugno 2025. L’artista selezionato avrà così l’opportunità di confrontarsi direttamente con il processo tecnico e creativo dell’incisione, affiancato da professionisti del settore.

L’opera realizzata sarà esposta durante la mostra finale del Premio Combat presso il Museo della Città di Livorno dal 28 giugno al 12 luglio 2025.

THE PLACE nasce dalla passione di una coppia di collezionisti tra i fondatori dell’associazione U-ART-P aps. THE PLACE è un punto di riferimento per chi ama l’editoria d’arte contemporanea. E’ un marketplace che esplora pubblicazioni di prestigiosi editori e gallerie accanto a produzioni esclusive THE PLACE edition, pensate per chi desidera arricchire la propria collezione con opere e volumi unici.

U-ART-P è una piattaforma culturale che mette in relazione il mondo del collezionismo contemporaneo con il pubblico, grazie all’apertura e alla condivisione di collezioni private. Il suo scopo è quello di creare uno spazio dinamico in cui collezionisti e artisti possano incontrarsi, dialogare e confrontarsi, stimolando nuove visioni e prospettive.

Calcografica Petronilla si affianca al progetto condividendo la stessa missione: riportare l’incisione calcografica nel cuore della scena artistica italiana, attraverso attività formative, laboratori e collaborazioni con artisti emergenti.