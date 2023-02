Home

“The Skull Parade”: Teschi in mostra davanti al Teatro Goldoni

9 Febbraio 2023

Livorno 9 febbraio 2023 – “The Skull Parade”: Teschi in mostra davanti al Teatro Goldoni

In attesa della rappresentazione de “Le Maschere” di Pietro Mascagni, il Teatro Goldoni ospita una mostra trasversale e sorprendente dal titolo “The Skull Parade: Il tempo della vanità”. La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio e alcuni pittori del Lu.C.C.A, il Lucca Center of Contemporary Art, mette a confronto artisti internazionali con l’archetipo del teschio.

Gli artisti hanno lavorato su un volume bianco a tuttotondo di 165x120x180 cm, esprimendo la propria creatività attraverso simbologie e riferimenti esoterici utilizzati nella storia dell’arte occidentale come la vanità e il passare del tempo. Il risultato è una mostra originale e curiosa che unisce pensiero e azione, idea e narrazione, concetto e simbolo.

I teschi-scultura presenti in mostra sono decorati, istoriati, simbolici, alchemici, esoterici, surreali, metafisici e ironici. Ognuno di essi rappresenta lo spirito rinnovato del Carnevale che, rispettando l’evoluzione antropologica mondiale, si presenta come un’allegoria di una maestria senza tempo che unisce tradizione e innovazione.

Il teschio è uno dei simboli più controversi nella storia esoterica dell’uomo. Se inizialmente può apparire come un simbolo negativo di morte, nella tradizione popolare di molte culture, tra cui Tibet, India e America del Sud, è considerato un simbolo positivo di ciclicità della vita e di conoscenza. In Tibet, ad esempio, il teschio viene visto come rappresentazione della saggezza degli antenati e della guarigione per il popolo.

In conclusione, “The Skull Parade” è una mostra unica che esplora il significato e la simbologia del teschio attraverso le opere di artisti internazionali. Non perdete l’occasione di visitarla il 10 e 11 febbraio al Teatro Goldoni.

