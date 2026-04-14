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The Zen Circus, la rock band pisana sul parlco di Straborgo 2026

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14 Aprile 2026

The Zen Circus, la rock band pisana sul parlco di Straborgo 2026

Livorno 14 aprile 2026The Zen Circus, la rock band pisana sul parlco di Straborgo 2026

La band a Livorno il 29 maggio per “Il Male Summer Tour 2026”

È quello dei THE ZEN CIRCUS il primo nome ad uscire dal mazzo di Straborgo 2026, l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl che dal 2021 ha rilanciato il quartiere di Borgo Cappuccini di Livorno consacrandolo come luogo deputato di concerti a grande impatto tutti rigorosamente gratuiti.

Il tour del Circo Zen prende nome da IL MALE (Carosello Records), nuovo album di inediti della rock band di Pisa pubblicato il 26 settembre 2025, e il cui avvio di presentazione, conclusosi a dicembre, ha registrato il tutto esaurito: un risultato che testimonia l’entusiasmo del pubblico per un disco che nella settimana di uscita ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK degli album fisici più venduti in Italia e al quarto posto della classifica generale.

Undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti in cui il tema del dolore viene affrontato nelle sue molteplici forme. La band mette al centro il Male: lo interroga, lo ascolta, lo combatte. Perché ignorarlo non lo cancella, ma lo alimenta. Difende l’imperfezione e l’incoerenza come parte dell’essere umani, riconoscendo nella fragilità e nella fallibilità un tratto comune.

The Zen Circus mantengono intatta quell’eterogeneità che da sempre definisce il loro suono e la loro rotta artistica: un’energia dirompente, testi a presa rapida, un’alternanza di brani taglienti e ballate intense. IL MALE è stato presentato con numerose interviste e ha ricevuto recensioni entusiaste dalle principali testate.

La band ha costruito un percorso in continua crescita, diventando un punto di riferimento del rock italiano con un pubblico transgenerazionale che la segue da oltre venticinque anni, migliaia di concerti, tredici album alle spalle, la partecipazione tra i big al Festival di Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico edito da Mondadori, che ha conquistato i lettori e le classifiche stilate dai maggiori quotidiani nazionali.

L’annuncio delle date estive segue quello della tournée europea dedicata ai 10 anni dalla pubblicazione de “La Terza guerra Mondiale” che vedrà impegnati The Zen Circus per tutto il mese di aprile in alcune delle più importanti città europee: da Monaco a Berlino, da Parigi a Bruxelles, da Londra a Barcellona.

STRABORGO è la manifestazione che si è imposta all’attenzione nazionale come “luogo deputato” di importanti concerti. Col tempo, è diventata anche location di buon auspicio per l’avvio di carriera di tanti giovani artisti. Il cuore pulsante della festa resta piazza Mazzini, il grande quadrilatero fiancheggiato da platani secolari che ospiterà, dal 29 maggio al 1° giugno 2026, tre concerti e una serata all’insegna del divertimento.

Il pomeriggio di domenica 31 maggio sarà come sempre consacrato al gesto sportivo dei vogatori della COPPA RISI’ATORI, una della classiche del remo livornese, che fondazione LEM ha rilanciato con la diretta TV e su maxischermo in Piazza Mazzini realizzata con l’ausilio di droni che seguono la competizione in mare aperto.