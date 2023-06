Home

“Ti Porto dove c’è musica” e non solo, 39 date da non perdere tra giugno e settembre

12 Giugno 2023

“Ti Porto dove c’è musica” e non solo, 39 date da non perdere tra giugno e settembre

Rosignano Solvay (Livorno) 12 giugno 2023

Ti Porto dove c’è musica. E non solo. Il porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano presenta per la seconda estate consecutiva una lunga rassegna di musica, da martedì 13 giugno a sabato 9 settembre, tre serate di esibizioni live a settimana, nella piazzetta del porto, per un totale di 39 date da non perdere.

Ma anche tanti “eventi collaterali”, come l’VIII estemporanea di pittura Premio Marina Cala de’ Medici alla galleria d’arte “In Villa” il 25 giugno, “Terre fantastiche – ceramiche al porto” il 14 e 15 luglio, la seconda edizione del “Vista Mare Market” il 5 agosto e un torneo di burraco sotto le stelle il 13 agosto. Da segnare sicuramente in agenda anche la seconda edizione di “Un porto di libri” che si terrà il 2 e 3 settembre con tanti stand di case editrici e presentazioni di libri.

Una realtà sempre più viva e attrattiva, quella del porto turistico, che guarda fronte mare, ai suoi ospiti, i diportisti che scelgono di fermarsi qui con la propria imbarcazione, e alle sue spalle, verso il territorio, con l’obiettivo di rappresentare un luogo di aggregazione e un punto di riferimento come spazio da vivere nelle serate estive per i residenti e i turisti che trascorrono qui le vacanze.

“Visto il grande successo dello scorso anno – sottolinea Matteo Italo Ratti, amministratore delegato del porto turistico Cala de’ Medici – siamo felici di riproporre per la seconda estate consecutiva una rassegna musicale pensata per tutti i gusti e quindi di ospitare, per 3 serate a settimana fino a settembre, sia la cittadinanza che i turisti nella piazza del borgo per ascoltare tanta e variegata buona musica live”.

Dalla prossima settimana ogni martedì, venerdì e sabato, dalle 21 alle 24, la musica sarà quindi protagonista. Per tutti i gusti e le età. Ogni martedì (in collaborazione con “Il canto della balena”) e sabato artisti musicali, ogni venerdì dj set con Samuele Pedroni in un calendario ricco “di note” e ritmi. L’apertura martedì 13 giugno è con “Vai mo’!, un tributo a Pino Daniele. Il trio formato da Emanuele Marsico (tromba & voce), Sergio Aloisio Rizzo (chitarra) e Francesco Tino (basso) si concentrerà sui dischi che hanno visto il grande cantante e chitarrista collaborare con Tullio De Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Joe Amoruso per un concerto che unirà la tradizione folkloristica partenopea allo spirito jazzistico dell’improvvisazione.

Le serate che seguiranno saranno occasioni per fare un vero e proprio viaggio nella musica italiana, per scoprire sonorità folk e R&B e ri-scoprire i ritmi rock e pop. Torneranno alcune band della scorsa estate come i Radioviva con il loro tributo alla musica italiana (24 giugno, 22 luglio e 5 agosto) e i Licantropi, espressione della livornesità più vera, intelligente e dissacrante (8 luglio e 19 agosto). Ma ci saranno anche nuovi gruppi come i Rubber Soul con la loro disco music (21 luglio), la Queen Tribute band (12 agosto) e i Nice che proporranno brani di cantautori italiani e internazionali con influenze spagnole e latinoamericane creando atmosfere coinvolgenti (17 giugno, 29 luglio e 2 settembre).

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, offerti da Marina Cala de’ Medici, Yatch Club Cala de’ Medici e Borgo Cala de’ Medici, e ad accesso libero.

Il programma completo è consultabile sul sito https://marinacalademedici.it e sulle pagine social del porto turistico.

