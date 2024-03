Home

Ti sgonfio la ruota del SUV con una lenticchia, la nuova frontiera del disagio ambientale

8 Marzo 2024

Anche vicino a noi arrivano i The Tyre Extinguishers, ” gli ambientalisti del SUV” che ti sgonfiano la gomma con una lenticchia e ti lasciano un volantino di avvertimento e rivendicazione sotto al tergicristallo del mezzo. Questo fatto è avvenuto in Toscana, più precisamente in terra pisana, non molto lontano da Livorno. Questo è un fenomeno addirittura internazionale e non è detto che non possa capitare anche ai possessori di SUV di Livorno

The Tyre Extinguishers sono un gruppo di attivisti che si battono contro il cambiamento climatico, l’inquinamento dell’aria e la pericolosità dei conducenti. La loro azione di sgonfiare le gomme degli enormi SUV in aree urbane è una forma di protesta diretta contro l’uso eccessivo di veicoli inquinanti e pericolosi.

Recentemente, hanno sgonfiato le gomme di 900 SUV in quella che è stata definita la più grande azione mai compiuta. Questo movimento decentralizzato offre istruzioni online per coloro che desiderano creare i propri gruppi di sabotaggio autonomi.

Come per le azioni di ogni movimento, tuttavia ci sono opinioni contrastanti.

Alcuni potrebbero vedere queste azioni come fondate e necessarie per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere verso una maggiore consapevolezza ambientale combattendo così il disagio causato all’ambiente e alla società. Chi compie questi gesti di “sabotaggio” per molti è un’eroe, un combattente per la vita del pianeta

D’altra parte, ci sono coloro che potrebbero considerare queste azioni come disagio e invidia. Vedono il sabotaggio delle gomme come un atto vandalico di persone “disagiate, invidiose dei beni altrui” che crea problemi solo ai proprietari di veicoli. Invece che eroi ambientali sono persone che non sanno affrontare direttamente le questioni ambientali.

In definitiva, la percezione di queste azioni dipende dall’individuo e dalle sue prospettive personali.

È importante continuare a discutere e riflettere su come affrontare le sfide ambientali e promuovere un uso responsabile dei veicoli, ma l’attivismo va bilanciare con il rispetto per gli altri e la legge.

Questo il volantino di rivendicazione lasciato sul SUV:

“Attenzione abbiamo sgonfiato uno pneumatico del tuo SUV

Non ce l’abbiamo Con te, ma con la tua auto.

L’abbiamo fatto perchè utilizzare un’auto enorme come questa in città ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri

L’industria delle auto è molto abile a convincerci che abbiamo bisogno di auto gigantesche per muoverci, ma l’utilizzo dei SUV nei centri urbani ha reso le città più pericolose e inquinate.

Le polveri sottili nell’aria uccidono migliaia di persone ogni anno (60mila solo in Italia) e la tua auto purtroppo contribuisce a queste morti

Non solo, i SUV hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni, e non solo per la loro stazza. Vari studi mostrano che i conducenti di SUV sono più propensi a correre rischi per la strada. Auto enormi come questa fanno sentire al sicuro chi è al loro interno, ma mettono in pericolo tutti quelli al di fuori di esse.

I SUV sono inutili, e pura vanità. Non ha senso trascinare con te due tonnellate di ferraglia ogni volta che ti muovi. I SUV richiedono spazi più grandi per essere parcheggiati, e le loro dimensioni spropositate in città, peggiorano la situazione del traffico cittadino; ma non rendono la vita di tutti più difficile solo in città.

Auto di lusso come questa contribuiscono in maniera determinante al cambiamento del clima immettendo nell’aria tonnellate di anidrite carbonica. L’aumento della quantità dei SUV in circolazione ha peggiorato sensibilmente la situazione già difficile in cui ci troviamo.

I decisori politici avrebbero dovuto limitare l’uso di mezzi come questo alle (poche) persone che ne hanno davvero bisogno. Ma dato che non si è fatto nulla per limitare il loro impatto sulle città, abbiamo deciso di agire direttamente con quest’azione dimostrativa, come tante persone stanno facendo in tutta Europa.

Vogliamo che possedere auto come questa diventi sconveniente, come la loro diffusione è sconveniente per tutti

Abbiamo solo sgonfiato uno pneumatico (con un’innocua lenticchia), non abbiamo fatto nessun altro danno.

Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un’auto come questa, cì dispiace averlo dovuto fare. Purtroppo le industrie sanno creare in noi bisogni che non abbiamo realmente.

Ormai quest’auto ce l’hai. Però per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

In futuro ribellati a chi cerca di convincerti che bisogna avere sempre di più. Per vivere meglio è necessaria la collaborazione di tutti”

