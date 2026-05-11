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Tiby alla Libertas per un altro anno

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11 Maggio 2026

Tiby alla Libertas per un altro anno

Livorno 11 maggio 2026 Tiby alla Libertas per un altro anno

La Libertas Livorno 1947 annunciare la conferma del giocatore Matthew James Tiby con cui si è accordata per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027.

Si tratta di un’operazione di alto profilo. Matt Tiby ha chiuso la scorsa stagione regolare con la media di 19.3 punti a partita, corredata da 8,9 rimbalzi, 5,6 falli subiti e 24,3 di valutazione. Cifre sontuose che non sono passate inosservate e che gli sono valse il titolo di MVP straniero della serie A2. Il premio è prestigioso perché ogni anno è assegnato sulla base dei voti espressi da dirigenti, allenatori e capitani delle squadre partecipanti al campionato di A2.

Il presidente Marco Benvenuti: “L’immediato rinnovo di Tiby, al di là del valore del giocatore che tutti conosciamo, è significativo. Essere riusciti a prolungare il contratto dell’MVP straniero del campionato – previo un fisiologico ritocco dell’ingaggio – così presto (a playoff appena iniziati) vuol dire il giocatore intende rimanere con noi per costruire un futuro importante con la nostra maglia sulle spalle.

Significa pure che a Matt è piaciuta molto la nostra città e che qui sta bene. Il suo rinnovo è la cartina tornasole che ci fa capire la qualità del lavoro della Libertas Livorno 1947. Complimenti quindi, all’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci che ha definito il contratto di Tiby, allo Staff e a tutto il mondo Libertas che ci ha permesso di arrivare ad essere una Società affidabile, solida e seria. Anni addietro, un’operazione come questa non sarebbe stata possibile e questo testimonia la nostra crescita. Siamo sulla strada giusta per fare sempre meglio. E ora: testa bassa e pedalare”!