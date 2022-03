Home

1 Marzo 2022

Tifa Livorno e si dedica alla cucina, Nonna Vanda è la nuova centenaria livornese

Nonna Vanda nuova centenaria livornese

Continua a dedicarsi alla cucina e tifa per il Livorno

Livorno, 1 marzo 2022

È nonna Vanda Neri Campi la nuova centenaria livornese. Festeggerà domani, mercoledì 2 marzo.

Nata il 2 marzo del 1921, ha sempre vissuto a Livorno. In gioventù ha lavorato per diversi anni al Consorzio agrario, poi si è dedicata alla famiglia.

Le è sempre piaciuto molto cucinare, è amante della natura e con il marito andava spesso in montagna.

Vanda gode tuttora di buona salute, tifa per la squadra del Livorno e continua a frequentare le amiche più care, in particolare una nonna già centenaria e un’altra che presto compirà cento anni.

Il suo segreto è essere sempre elegante e tenersi bene, non per apparire ma per sé stessa.

Spegnerà le cento candeline con la figlia Laura, i nipoti e il pronipote, il piccolo Tommaso.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.

