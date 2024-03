Home

3 Marzo 2024

Tifosi? No, Delinquenti! Motociclista della Municipale spinto a terra: il video virale dell’aggressione

Livorno 3 marzo 2024 – Tifosi? No, Delinquenti! Motociclista della Municipale spinto a terra: il video virale dell’aggressione

Nelle ultime ore un video pubblicato sulla pagina Instagram di “Divise nel Cuore”, che mostra un atto di violenza inaccettabile sta diventando virale. Nel video, un agente della polizia municipale, fermo all’incrocio tra via delle Sorgenti e via Donnini, viene spinto da un individuo, facendolo cadere dalla sua moto.

L’aggressione è avvenuta la settimana scorsa dopo la partita tra la squadra Massese e la Pro Livorno Sorgenti presso il campo Magnozzi in via Orlando, quando i sostenitori della squadra Massese si dirigevano verso la stazione. È stato durante questo tragitto che si è verificato l’atto di violenza nei confronti dell’agente della polizia municipale.

Fortunatamente, non sono stati riportati gravi danni fisici dall’agente coinvolto, ma l’atto in sé ha solleva preoccupazioni per la sicurezza degli operatori di polizia municipale e ha generato un’ondata di solidarietà da parte della comunità locale.

È importante sottolineare che chi commette atti di violenza contro le forze dell’ordine non può essere considerato un vero tifoso, ma piuttosto un delinquente. Gli autori di tali azioni devono essere identificati e affrontare le conseguenze legali del loro comportamento.

Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’incidente e cercando di identificare l’aggressore. Nel frattempo, è fondamentale ribadire l’importanza di rispettare le forze dell’ordine e di condurre sempre comportamenti civili e rispettosi.

La solidarietà e il sostegno nei confronti dell’agente coinvolto e di tutti coloro che lavorano per garantire la sicurezza della nostra comunità sono essenziali. È attraverso la cooperazione e il rispetto reciproco che possiamo costruire una società più sicura e pacifica per tutti i cittadini.

Qui il link al video pubblicato sulla pagina Instagram di @divise.nel.cuore, clicca qui

