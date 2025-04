Home

Tikitaly 2025: Quattro giorni di pura cultura Tiki alla Terrazza Mascagni di Livorno

Dal 2 al 5 maggio 2025, la splendida Terrazza Mascagni di Livorno si trasformerà in un angolo di paradiso polinesiano grazie al ritorno del Tikitaly, l’evento che celebra a 360 gradi la Tiki Culture con musica, danza, scultura, arte, cocktail e uno stile di vita dal fascino esotico. Organizzato dallo storico Surfer Joe, Tikitaly promette un weekend lungo pieno di suggestioni, incontri, colori e profumi che cattureranno i sensi e il cuore dei visitatori.

Un’esperienza sensoriale tra palme, cocktail e musica exotica

L’ingresso è gratuito e il programma si svolge ogni giorno dalle 19:00 alle 24:00, trasformando la Terrazza Mascagni in un’oasi affacciata sul mare. Gli ospiti verranno trasportati nell’atmosfera magica di un’isola tropicale, con decorazioni scenografiche, sculture tiki, musica lounge e danze polinesiane. È un evento pensato per tutte le età e per chi cerca un’esperienza fuori dal comune, senza allontanarsi dalla città.

I migliori Tiki Bars internazionali in un unico luogo

Il cuore pulsante del Tikitaly sarà rappresentato dalla presenza di una selezione dei migliori Tiki Bar internazionali, con bartender provenienti da tutto il mondo che proporranno le loro originali ricette a base di rum, spezie e frutta tropicale. Dai cocktail classici a quelli più innovativi, ogni drink sarà una scoperta di sapori e alchimie, con particolare attenzione all’arte della miscelazione esotica.

Arte dal vivo: Tiki Carvers, mostre e seminari

Durante tutto il festival, alcuni dei più noti Tiki Carvers scolpiranno dal vivo le loro opere in legno, bambù e altri materiali, svelando tecniche, trucchi del mestiere e curiosità nel corso di simposi e seminari dedicati all’arte e alla cultura Tiki. Un’occasione imperdibile per vedere all’opera veri e propri maestri dell’intaglio.

Musica, danza e spettacolo senza sosta

Il palco all’aperto ospiterà un ricco calendario di spettacoli e concerti: band e DJ internazionali animeranno le serate con musica surf, exotica, lounge e rock’n’roll in perfetto stile Tiki. Non mancheranno i tradizionali spettacoli di danza polinesiana, che aggiungeranno ritmo e incanto alle notti livornesi.

Shopping esotico e lifestyle Tiki

All’interno del Tiki Market, i visitatori potranno curiosare tra numerosi stand selezionati che proporranno manufatti artigianali, abbigliamento Aloha vintage, Tiki mugs da collezione, vinili rari, sculture, accessori, opere d’arte e oggetti introvabili. Un vero e proprio paradiso per gli amanti dello stile tropicale e per chi desidera portare a casa un pezzo di cultura Tiki.

VIP Experience tra il Tiki Garden e la Tiki Room

Per chi desidera vivere il Tikitaly in modo ancora più esclusivo, è disponibile un pacchetto VIP (su prenotazione) che garantisce l’accesso anticipato al Tiki Garden (entro le ore 19:00) e l’ingresso alla riservata Tiki Room, con servizi dedicati e un’atmosfera ancora più immersiva.

Una location da sogno, facilmente raggiungibile

La Terrazza Mascagni, affacciata sul mare e accanto all’Acquario di Livorno, è una delle location più iconiche della Toscana e fa da perfetta cornice a un evento così unico. L’area è completamente pedonale e sicura, ideale anche per famiglie con bambini. Facilmente raggiungibile in auto, treno (Stazione Livorno Centrale) o aereo (aeroporti di Pisa e Firenze), è il punto di partenza perfetto per una mini vacanza all’insegna del relax e della cultura esotica.

Tikitaly 2025 è molto più di un festival: è un viaggio in un altro mondo, un’occasione per riscoprire il piacere del tempo lento, del divertimento genuino e dell’arte che nasce dal cuore e dalla passione. Dal 2 al 5 maggio, non prendete impegni: il Tiki vi aspetta a Livorno!

www.tikitaly.it

TIKITALY 2025 – 2,3,4,5 MAGGIO 2025 – TERRAZZA MASCAGNI

Da un’ iniziativa di Luca Valdambrini e Paul Campese

SEMINARI:

JOCHEN HIRSCHFELD (DE) – FOTOGRAFO, WORLD TRAVELER

MARTIN IMMKE (DE) – TIKI CULTURE – VIDEO/FILM – SQUEEZED UP Presentazione film – OFFICIAL TIKI MUG disponibili durante l’evento

IVAN CASTRO (ES) – CALLIGRAFIA E LETTERING TIKI/LOUNGE

VIVA TIKI (ES) – PROMOZIONE E TIKI CULTURE IN SPAGNA

TIKI BARS:

RITA’S TIKI ROOM (MI) E LUAU TIKI BAR (BA) – TIKI BAR ITALIANI

MARIE KING PER DON THE BEACHCOMBER (USA)

GEORGI RADEV – LAKE KANE LONDON (UK)

SCOTT SCRHUDER – DIRTY DICK PARIS (FR)

CORY STARR PER MAI KAI FORT LAUDERDALE (USA)

ADAM RAINS – FROM LAS VEGAS PER ‘’VECCHIO AMARO DEL CAPO’’ (USA)

DANIELE DALLA POLA – PER KAONA ROOM E NU LOUNGE BAR E ORGANIZZATORE

Organizzatore del Tiki Master – Competition che si terrà Lunedi 5/5 presso la Surfer Joe Tiki Room – con ospiti e giudici internazionali – 10 partecipanti bartenders selezionati sul territorio italiano.

EMANUELE CODISPOTI – BAR MANAGER E ORGANIZZATORE

PAUL CAMPESE – TIKI CULTURE E ORGANIZZATORE

TIKI CARVERS:

ALEX THALHOFER – THALY’S TIKI ART E ORGANIZZATORE TIKI CARVERS

ANDREAS KLAPPSTEIN

THE RU

CRAB TIKI

TIKI TIM

TIKI WORKS

HULA OHANA – SPETTACOLI DANZA TRADIZIONALE POLINESIANA, TAHITI, HAWAII, ISOLA DI PASQUA

FRANCESCO LUONGO – FOTOGRAFIA

FEDERICO DE BETTO – VIDEO

BANDS:

I SURFONIANI

WAKA DOO

DOME LA MUERTE EXP

LES AGAMEMNONZ

I BELLI DI WAIKIKI

SURFER JOE & BAND

DJS:

MARTIN HEMMEL

LUKINO UNGAWA

MAT THE CAT

MERCATINO:

Oblo’ – abbigliamento vintage

Maka Maka Tiki – tiki mugs & tiki stuff

Fabio Rossi – Vinili

Francesco Palazzolo – Vinili

Leon Nijman – Vinili

Shilha Cintelli – abbigliamento vintage

Clorofilla Hair Flowers – artigianato – accessori floreali

Tiki Matt – tiki mugs & tiki stuff