Timer salvavita donato al Pronto Soccorso dall’Associazione AVO

31 Gennaio 2025

Un timer salvavita dal valore di circa 2mila euro è stato donato dall’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) al Pronto Soccorso dell’ospedale di Livorno.

“In emergenza capita spesso – spiega Luca Dallatomasina, direttore del Pronto Soccorso di Livorno – di perdere la concezione del tempo e ciò rende più difficoltoso gestire le patologie che prevedono trattamenti con cadenze temporali ben codificate, penso ad esempio alla trombolisi nei casi dell’ictus.

Il nuovo dispositivo, che ovviamente non è un semplice orologio come potrebbe a prima vista sembrare, permette così al personale di concentrarsi nel soccorso al paziente avendo però il pieno controllo dello scorrere del tempo e quindi delle operazioni tempo-dipendenti”.

“Ogni anno la nostra associazione – dichiarano Virginia Panariello, presidente Avo e Diamantina Ansaldo, responsabile del servizio Avo al Pronto Soccorso di Livorno – facciamo donazione all’ospedale.

Quest’anno abbiamo deciso di destinare quanto raccolto tramite il cinque per mille al Pronto Soccorso in quanto porta di accesso di tutti i cittadini all’ospedale”.

“Siamo grati all’Avo per la donazione di oggi – conferma Luca Carneglia, direttore del presidio ospedaliero di Livorno – ma soprattutto lo siamo per quanto assicurato tutti i giorni all’interno dell’ospedale. Penso ad esempio al servizio di accoglienza e informazione all’ingresso di Viale Alfieri, nel supporto dei familiari al Pronto Soccorso e, più in generale per le attività svolte all’interno dei vari reparti. Questa è quindi l’occasione per ringraziare l’associazione e tutti i volontari del meritevole lavoro svolto.

