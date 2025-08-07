Home

Tinì Sound Garden, agosto 2025: Paco Osuna, Melanie Ribbe, Ilario Alicante, Fatima Hajji e Lee Ann Roberts

7 Agosto 2025

Musica elettronica in tutte le sue migliori declinazioni nella programmazione di agosto 2025 del Tinì Soundgarden di Cecina, grazie ad una line-up che ad agosto propone Paco Osuna e Melanie Ribbe (sabato 9), Ilario Alicante extended set (giovedì 14) e Fatima Hajji e Lee Ann Roberts (sabato 16). Ancora da svelarsi il guest del 23 agosto 2025 per il party di chiusura stagionale.

sabato 9 agosto: Paco Osuna e Melanie Ribbe.

Il e producer spagnolo Paco Osuna è da sempre garanzia di musica di qualità; di set sempre impeccabili, di scelte sonore sempre in grado di prendere la direzione giusta.

Nel 2024 ha festeggiato il suo 50esimo compleanno e soprattutto 30 anni da dj; tre decadi di serate e festival in giro per il mondo, in primis ad Ibiza dove anche questa estate sarà tra i principali protagonisti nei calendari dei più importanti club della isla, in particolare all’Hï Ibiza, dove ogni martedì sarà nuovamente resident insieme ai The Martinez Brothers da metà giugno a fine settembre. Nata in Germania, cresciuta in Giamaica, Melanie Ribbe è sempre più protagonista nell’ambito del djing internazionale; autrice di selezioni musicali per British Airways e le migliori radio dance del mondo, nel 2024 è uscita con “Phoenix”, il suo secondo album con la sua etichetta discografica Agape Musik. I suoi set oscillano tra la deep house e la minimal techno con contaminazioni funky groove.

giovedì 14 agosto: Ilario Alicante extended set. Il livornese Ilario Alicante è la miglior smentita al detto nemo propheta in patria; da sempre i suoi set al Tinì sono qualcosa di unico, a maggior ragione quest’anno che sarà in modalità extended. Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”. Vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni.

sabato 16 agosto: Fatima Hajji e Lee Ann Roberts. Spagnola con origine arabe, Fatima Hajji è una delle figure più amate nell’ambito dell’hard techno. Come dj ha iniziato a 16 anni, vincendo un contest e da allora non si è più fermata: nel 2024 ha lanciato i suoi eventi invites e quest’anno la sua etichetta discografica Strobi. Fatima Hajji è pura adrenalina, una forza della natura che incanala energia pura in ogni beat che crea. Nata in Sud Africa, da tempo residente ad Amsterdam, Lee Ann Roberts è molto apprezzata per il suo stile potente e allo stesso raffinato; con la etichetta discografica NowNow Records dà tantissimo spazio agli artisti emergenti, senza mai dimenticarsi di combattere il sessismo nell’industria musicale.

sabato 23 agosto: party di chiusura stagionale. Line-up ancora da annunciarsi.

