Tir ribaltato in via Firenze: Operazioni di sollevamento in corso, traffico ancora rallentato

20 Giugno 2023

Livorno 20 giugno 2023 – Tir ribaltato in via Firenze: Operazioni di sollevamento in corso, traffico ancora rallentato

Un incidente si è verificato intorno alle 18 di lunedì 19 giugno all’altezza del Ponte Genova, in direzione Stagno. Un Tir si è ribaltato su un fianco, e fortunatamente non vi sono stati altri mezzi coinvolti. I volontari della Svs sono intervenuti tempestivamente sul posto per le operazioni di soccorso. Nonostante l’accaduto, le condizioni dell’autista non hanno destato particolari preoccupazioni. Tuttavia, il traffico è stato rallentato a causa delle operazioni in corso

Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente è ancora presente sul luogo, e questa mattina sono state posizionate due gru per tentare di sollevarlo. Le operazioni di recupero sono in corso, ma il traffico continua a subire rallentamenti a causa delle limitazioni stradali in atto. Le autorità e i soccorritori stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza e ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile. Si consiglia agli automobilisti di prendere percorsi alternativi, se possibile, al fine di evitare il tratto interessato dall’incidente e ridurre così i disagi alla viabilità.

