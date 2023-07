Home

Tir senza autorizzazione transita a Querciamella, patente ritirata e fermo del mezzo

22 Luglio 2023

Livorno 22 luglio 2023 – Tir senza autorizzazione transita a Querciamella, patente ritirata e fermo

Una pattuglia della Polizia Municipale durante un posto di controllo sull’aurelia all’altezza della stazione di Qurcianella blocca un TIR che transitava senza autorizzazione. Mentre stava effettuando un posto di controllo, un autotreno è passato davanti alla pattuglia della PM a forte velocità. La pattuglia lo ha inseguito e fermato in sicurezza prima dell’ingresso sulla variante Aurelia.

Al conducente è stata ritirata la patente e la carta di circolazione ed il veicolo è stato sottoposto a fermo in quanto transitava nel centro abitato di Quercianella senza autorizzazione. È stata comminata una sanzione di 430,00 euro.

Gli abitanti di Quercianella avevano segnalato questo fenomeno al Nucleo di Prossimità che dalla scorsa settimana ha un presidio per il periodo estivo nella scuola di Quercianella in Via Nardini, un importante punto di riferimento per una frazione che, in estate vede esplodere il turismo. Il Nucleo di prossimità ha quindi raccolto, oltre a questa, anche altre segnalazioni da parte della cittadinanza e costituisce un chiaro esempio di vicinanza dell’amministrazione al cittadino.

